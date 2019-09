"Najczarniejsze dni w naszych dziejach". 80. rocznica wybuchu II wojny światowej





Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego rozpoczęły się w niedzielę nad ranem na gdańskim Westerplatte obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach w Wieluniu, jednym z pierwszych miast, na które spadły niemieckie bomby, udział wzięli prezydenci Polski Andrzej Duda i Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

Poranne uroczystości na Westerplatte, organizowane przez władze Gdańska, rozpoczęły się, zgodnie z tradycją dźwiękiem syren, tuż przed 4.45. O tej godzinie 80 lat temu nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową, ulokowaną na gdańskim półwyspie.



W uroczystościach oprócz premiera wzięli udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński i szef MON Mariusz Błaszczak. Obecna była delegacja z Komisji Europejskiej z jej wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem na czele. W uroczystościach udział wzięli także reprezentanci wielu polskich samorządów oraz 24 zagranicznych miast dotkniętych II wojną światową, m.in. burmistrzowie: Londynu, włoskiego Cassino, norweskiego Narvika, holenderskiej Bredy, izraelskiej Hajfy, japońskiej Osaki.

"Najczarniejsze dni"

"To sprawa pomiędzy Polską a Niemcami. Mam dobre stosunki z oboma krajami" Prezydent Stanów... czytaj dalej » - Mówi się, że noc jest najczarniejsza tuż przed świtem. Na Polskę atak Niemiec hitlerowskich spadł niespodziewanie i oznaczał dla nas najczarniejsze dni w naszych dziejach - mówił premier Morawiecki.

Zaznaczył, że to, co się stało, było ludobójstwem, "zbrodnią ludobójstwa o gigantycznych rozmiarach, ludobójstwa na narodzie polskim". - Mówi się, że prawda jest pierwszą ofiarą wojny. Pierwszą ofiarą wojny prócz prawdy była wolność, była godność człowieka i Polska stała na straży tamtych wartości, wartości fundamentalnych dla cywilizacji Zachodu dla cywilizacji europejskiej - mówił.



- Ofiarna walka Polaków już na Westerplatte miała trwać siedem godzin trwała siedem dni. Był to przedsionek piekła, przedsionek tego, co Niemcy pokazali - do czego są zdolni w kolejnych sześciu latach na ziemiach polskich - ocenił.



- Oni - chłopcy z Westerplatte, warszawskich Termopil, Wizny i wielu innych miejsc polskiego Września dawali świadectwo bohaterstwa narodu polskiego, ale też ich krew, ich ofiara dała nam później nadzieję - podkreślił.



- Trzeba pamiętać o tamtych ofiarach, bo z nich zrodziła się dzisiejsza Polska i wielkie straty całej II wojny światowej odrabiamy przez ostatnie 30 lat. Ostatnie lata w szczególności - wielkie straty materialne, duchowe gospodarcze i finansowe i o tym musimy pamiętać - stwierdził premier podczas gdańskich uroczystości.

Przed uroczystością przy pomniku kwiaty na cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte złożyli w imieniu prezydenta minister Paweł Mucha, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wraz z generalicją.



Atak niemieckiego pancernika "Schleswig-Holstein" na polską składnicę wojskową na Westerplatte był jednym z pierwszych wydarzeń rozpoczynających II wojnę światową. Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r. bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza.

Pierwsze ofiary

Polscy i niemieccy biskupi: wzywamy, aby nasze relacje nigdy nie były naznaczone przemocą Aby przezwyciężyć... czytaj dalej » W Wieluniu syreny alarmowe zabrzmiały o godz. 4.40. O tej godzinie 1 września 1939 r. rozpoczął się atak niemieckich samolotów bombowych na wieluński szpital Wszystkich Świętych. W nalocie zginęły 32 osoby - pacjenci i personel szpitala. Uważa się, że były to pierwsze w Polsce ofiary II wojny światowej.

Wieluń był jednym z pierwszych miast, na które 1 września spadły niemieckie bomby. Do godz. 14. na miasto spadło 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Według różnych źródeł w wyniku ataku Luftwaffe, zginęło od 1200 do ponad 2 tys. osób. Atak trwał do godziny 14. W gruzach legło 75 proc. miejskiej zabudowy. Zdaniem historyków, miasto zbombardowano, by przetestować sprzęt i zastraszyć ludność cywilną.

W uroczystościach rocznicowych w tym mieście poza prezydentem Andrzejem Dudą udział wziął też prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.

"Kto mógł się spodziewać?"

Prezydent Duda podczas swojego przemówienia wskazał, że Wieluń ma bardzo długą historię, w trakcie której przeżyło dwa "makabrycznie tragiczne momenty". Pierwszym z nich - jak mówił - był pożar w 1631 r., a drugim - bombardowanie 1 września 1939 r.



- O 4.40, kiedy nikt się tak naprawdę nie spodziewał rozpoczęło się trwające tamten tragiczny dzień niszczenie miasta, które w efekcie doprowadziło do tego, że zniknęło 90 proc. starego centrum i 75 proc. miasta legło w gruzach. 1,2 tys. ludzi, zwykłych cywili zostało zabitych, zamordowanych. Oni się tego nie spodziewali - powiedział Duda.



- Właściwie patrząc rozsądnie nie mogli tego przewidzieć, że sąsiedzi zza zachodniej granicy przylecą nagle samolotami, najnowocześniejszymi wtedy na świecie (...) i zrzucą bomby, nagle i bez ostrzeżenia na miasto, w którym nie było wojska. Na miasto, w którym nie było żadnych wojskowych instalacji. Na miasto, które w żaden sposób nie było przygotowane do żadnej obrony i że zaczną od szpitala oznaczonego krzyżem, tak jak się to robi zgodnie z konwencjami i zasadami - dodał.



Duda przypomniał, że podczas ataku na szpital śmierć poniosły 32 osoby - 26 pacjentów, cztery pielęgniarki i dwie siostry zakonne. - Kto mógł się tego spodziewać, że II wojna światowa rozpocznie się od tak drastycznego aktu dokonanego przecież przez cywilizowany naród, jeden z najstarszych żyjących w Europie; przez naród o tak wielkiej historii, o takim wkładzie w europejską kulturę. Naród, w którym było przecież wielu ludzi wierzących - wskazał Duda.



- Kto mógł się tego spodziewać, że ta straszna wojna, która w tamtym momencie się rozpoczęła, zacznie się od takiego aktu. Od aktu barbarzyństwa. Od aktu niebędącego w istocie aktem wojennym, tylko będącym aktem terroryzmu, od ataku na zwykłych ludzi - podkreślał polski prezydent.

Prośba o wybaczenie

Podczas swojego przemówienia Steinmeier stwierdził, że Wieluń "musi pozostać w naszych umysłach i w naszych sercach", gdyż właśnie tutaj polsko-niemiecki sąsiedztwo zostało zniszczone z ogromnym impetem i dramaturgią. - I pamięć o tym jest w dniu dzisiejszym niestety bolesna - powiedział.



Jak dodał był to terror, za którym poszło "zniszczenie, poszło poniżenie, poszły wszelkie prześladowania, tortury i morderstwo dokonane na milionach polskich obywateli i na polskich i europejskich Żydach".



W dalszej części przemówienia Steinmeier przyznał, że przeszłości nie da się zapomnieć. - Ona nie przemija, ona jest cały czas obecna - mówił. - Jako prezydent RFN chcę państwa zapewnić, że nie zapomnimy, będziemy zawsze o tym pamiętać, chcemy o tym pamiętać i przyjmujemy tę odpowiedzialność, którą narzuca na nas nasza historia - powiedział.



Następnie Steinmeier, najpierw w języku niemieckim, a następnie po polsku oświadczył: "Chylę czoła przed ofiarami ataku na Wieluń, chylę czoła przed polskimi ofiarami niemieckiej tyranii i proszę o przebaczenie".

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 r. Fot. IPN

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 r. Fot. IPN

Plan fundamentów Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu Fot. IPN

Plan sytuacji położenia Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu Fot. IPN

Tablica pamiątkowa wmurowana na gmach studium wychowania przedszkolnego w Wieluniu, gdzie w dniu 1 września 1939 roku znajdował się Szpital Wszystkich Świętych Fot. IPN

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 Fot. IPN

Ruiny Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu po zbombardowaniu go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 - widok od strony ul. obecnie 1-maja Fot. IPN

Zofia Machalak, zamordowana w dniu 1 września 1939 r. w Wieluniu przez lotników hitlerowskich Fot. IPN

Budynek oddziału położniczego Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu, przed zbombardowaniem go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 Fot. IPN

Budynek Szpitala Wszystkich Świętych w Wieluniu, przed zbombardowaniem go przez lotnictwo hitlerowskie w dniu 1 września 1939 Fot. IPN

Cecylia Sobańska, zamordowana w dniu 1 września 1939 r. w Wieluniu przez lotników hitlerowskich Fot. IPN

Mjr. Dinort Oskar przedwojenny pilot sportowy, w czasie wojny dowódca I-go dywizjonu II-go pułku bombowców nurkowych im. Immelmana, który wchodził w skład lotnictwa hitlerowskiego bombardującego w dniu 1 września 1939 roku m.in. szpital w Wieluniu Fot. IPN

Plan miasta Wielunia ilustrujący zniszczenia wojenne miasta we wrześniu 1939 roku uwzględniający położenie Szpitala Wszystkich Świętych Fot. IPN

Fotokopia aktu zgonu zamordowanego w szpitalu w dniu 1 września 1939 r. Fot. IPN