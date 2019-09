"Solidarność wobec wrogiego ataku jest podstawą sąsiedzkiego i globalnego bezpieczeństwa"





W niedzielę po godzinie 17 na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczął się oficjalny obiad dla szefów delegacji zaproszonych na uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przemówienie na początku wygłosił prezydent Andrzej Duda.

"Stoję dzisiaj przed polskim narodem bosy, obarczony wielkim, historycznym brzemieniem" - Centralne uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się w niedzielę na placu Piłsudskiego w Warszawie.

Wzięło w nich udział 40 delegacji zagranicznych, w tym prezydenci, premierzy, przewodniczący parlamentów, ministrowie spraw zagranicznych, ministrowie obrony narodowej, a także specjalni wysłannicy rodzin królewskich z Europy.

Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrali prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz wiceprezydent USA Mike Pence.

"Przesłanie pamięci i przestrogi"

Wieczorem na Zamku Królewskim rozpoczął się oficjalny obiad, wydany przez prezydenta Andrzeja Dudę dla szefów delegacji zaproszonych na uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przed tym wydarzeniem prezydent nawiązał do tego, że Zamek Królewski został zniszczony podczas II wojny światowej.

Zauważył, że odbudowa Zamku Królewskiego zabrała 40 lat, a sam zamek jest dziś taki jak widać "dzięki wysiłkowi, przede wszystkim finansowemu wysiłkowi całego narodu" i jest również "naszą dumą i symbolem odradzającego się silnego polskiego państwa".

- Dziś w tym miejscu w Warszawie, mieście, które było świadkiem straszliwego okrucieństwa, stajemy razem, by uczcić ofiary drugiej wojny światowej, ale nie stajemy w poczuciu żałoby w pełnym słowa tego znaczeniu. Stajemy w poczuciu zwycięstwa. Zwycięstwa, które bierze się nie tylko z faktu pokonania wroga, ale świadomości, że tworzymy wspólnotę państw, której zasadą jest współpraca w miejsce dążenia do dominacji - podkreślił Andrzej Duda.



Jak ocenił, "to wielkie osiągnięcie, którego źródłem jest pamięć o tym, czego doświadczyły nasze kraje i nasi obywatele przed 80 laty". - Jest to doświadczenie, o którym, jak już mówiliśmy dzisiaj, nie wolno nam nigdy zapomnieć. Niech będzie ono zawsze przestrogą, że pokojowe współistnienie narodów jest jedyną drogą rozwoju, a chęć dominacji i panowania nad innymi prowadzi do zniszczenia i do tragedii - zaznaczył prezydent.



Mówił, że w związku z wydarzeniami sprzed 80 lat z Zamku Królewskiego płynie dziś "przesłanie pamięci i przestrogi". - To również wielka lekcja historii, która uczy nas, że w obliczy jawnej agresji czy tylko jawnego zagrożenia, należy reagować z całą stanowczością, a solidarność wobec wrogiego ataku jest podstawą sąsiedzkiego i globalnego bezpieczeństwa - oświadczył Andrzej Duda.

Źródło: PAP/Radek Pietruszka Samochód z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych przed Zamkiem Królewskim

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku wojska niemieckie przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne tego dnia o godzinie 4.45 salwami pancernika "Schleswig-Holstein" oddanymi w kierunku Westerplatte i zbombardowaniem Wielunia.

80. rocznica wybuchu II wojny światowej. Fot. Leszek Szymański / PAP

Na placu Piłsudskiego jako pierwszy głos zabrał Andrzej Duda Fot. Leszek Szymański / PAP

Prezydent Andrzej Duda Fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

