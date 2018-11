Poseł PO przypomniał w Sejmie o 80. rocznicy "nocy kryształowej"

Foto: Wikipedia/Center for Jewish History, NYC (PD US) Video: "Fakty" TVN

"Antypolonizm istnieje tak jak antysemityzm czy...

28.06.| - Przez co najmniej 40 lat walczę w tej sprawie. To mnie kosztowało czasem bardzo surowo. To nie jest nic nowego, że niektóre grupy na całym świecie źle mówią o Polsce. Antypolonizm istnieje, tak jak antysemityzm czy antyamerykanizm, jednak to nie jest główny problem. Problemem jest to, jak się takimi wrogami zajmować. Wydaje mi się, że ta ustawa nie była właściwą odpowiedzią na te postawy - ocenił Davies.

