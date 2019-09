Konferencja klimatyczna i goście z Ekwadoru. Lech Wałęsa świętuje urodziny





»

Lech Wałęsa obchodzi w niedzielę 76. urodziny. Instytut jego imienia zorganizował tego dnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku konferencję "Solidarność XXI wieku: Solidarność klimatyczna", w której wziął udział miedzy innymi właśnie były prezydent oraz goście specjalni z Ekwadoru.

W niedzielę były prezydent Polski Lech Wałęsa obchodzi 76. urodziny.

Urodziny z konferencją w sprawie klimatu w tle

Młodzi chcą zmian w polityce klimatycznej. "Chcielibyśmy konkretów" Jesteście głusi... czytaj dalej » Z tej okazji instytut imienia Lecha Wałęsy zorganizował w ECS konferencję "Solidarność XXI wieku: Solidarność klimatyczna".

- Kiedy się rodziłem, to nie było tych problemów - mówił dziennikarzom o zmianach klimatycznych Wałęsa. - Wtedy z siekierką drzewka wycinaliśmy i ile się wycięło nie szkodziło klimatowi. Teraz wjeżdżamy wielką maszynerią i niszczymy całe hektary. I to powoduje, że coraz bardziej to zagraża nam wszystkim - dodał.

"To, co ma największy wpływ na zmiany klimatu to przemysł wydobywczy"

Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli Manari Ushigua - wódz i szaman zagrożonego ekwadorskiego plemienia Zaparo z Yasuni oraz Antonella Calle - rzeczniczka ruchu YASUNIDOS z Ekwadoru.

Na konferencji odbyła się projekcja filmu Ewy Ewart "Klątwa Obfitości", którego byli jednymi z bohaterów. Produkcja opowiada o wydobyciu ropy, wielkich interesach i jeszcze większej pazerności w sercu Amazonii.

Młodzi przyszli z postulatami klimatycznymi do partii politycznych W Polsce też jest... czytaj dalej » Po projekcie filmu ekwadorski wódz przekazał w rozmowie z dziennikarzami, że ma dla Polaków "przesłanie". - Zmiany w człowieku się zaczęły. Potrafimy zmienić swój tryb życia oraz to, jak się odżywiamy, więc jeśli potrafimy wprowadzić takie zmiany i zacząć dbać o swoje zdrowie, to potrafimy także zatroszczyć się lepiej o przyrodę - powiedział.

Antonella Calle przekonywała, że "to, co ma największy wpływ na zmiany klimatu to przemysł wydobywczy". - Przede wszystkim kopalnictwo i wydobycie ropy naftowej - wskazywała.

Jak mówiła, należące do dużych koncernów "fabryki przejmują źródła wody, a to przyczynia się do zubożenia społeczeństwa". - W związku z tym to te wielkie przedsiębiorstwa ponoszą największą odpowiedzialność za zmiany klimatyczne - dodała.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lech Wałęsa obchodzi w niedzielę 76. urodziny. Do ECS przybyli goście z Ekwadoru

Działacz opozycji antykomunistycznej, były prezydent

Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 roku w Popowie (powiat Lipno). Był działaczem opozycji antykomunistycznej, członkiem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża, współzałożycielem i pierwszym przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

W latach 1990-1995 był prezydentem RP, a w 1983 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.