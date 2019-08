Szef MSZ Niemiec: chciałbym prosić naród polski o przebaczenie

Wstyd mi za to, co Niemcy wyrządzili Polsce. Wstyd mi też, że ta wina po wojnie była zbyt długo przemilczana - powiedział w czwartek szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Minister przyjechał do Warszawy na obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Heiko Maas wraz z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem złożyli wieńce pod pomnikiem Ofiar Rzezi Woli, a następnie zwiedzili ekspozycję w Muzeum Powstania Warszawskiego.

75. lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

"Chciałbym prosić naród polski o przebaczenie"

10 wartości od powstańców dla młodych. "Póki żyjemy, jesteśmy gotowi" - Powstanie... czytaj dalej » - Chciałbym prosić rodziny zabitych i rannych, chciałbym prosić naród polski o przebaczenie. Wstyd mi za to, co Niemcy, działając w imieniu Niemiec, wyrządzili Polsce - powiedział szef niemieckiej dyplomacji podczas spotkania z młodzieżą w muzeum. - Wstyd mi też, że ta wina po wojnie była zbyt długo przemilczana - dodał.



Zaznaczył, że "tym bardziej poruszające jest to, że po wojnie to Polacy często podawali rękę w geście pojednania". Przypomniał list biskupów polskich do niemieckich z listopada 1965 roku, w którym znalazło się zdanie "przepraszamy i prosimy o przebaczenie". - Imponujący gest, który niestety nie spotkał się z takim odzewem, na jaki zasługiwał - podkreślił niemiecki minister.



- Nie tylko ofiarom jesteśmy winni szczere przepracowanie przeszłości i zmierzenie się z nią, jesteśmy to winni samym sobie - przekonywał. Do dziś w Niemczech, mówił szef MSZ, zbyt mało uwagi poświęca się Powstaniu Warszawskiemu. Stąd, jak dodał, władze Niemiec postanowiły tę wiedzę promować.



W ramach upamiętniania wydarzeń sprzed 75 lat #Powstanie1944 ministrowie SZ Polski #Czaputowicz i Niemiec @HeikoMaas zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego @1944pl. #PW1944pic.twitter.com/UNXpNfeFdc — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) August 1, 2019

"Warszawa została zniszczona, ale nie została złamana"

Odkrył lotnicze zdjęcia z powstania. Rozpoznał miejsca i ludzi, obalił mity Tysiące dawnych... czytaj dalej » W wystąpieniu szef niemieckiego MSZ zwracał uwagę, że niełatwo jest pogodzić widok dzisiejszej, cieszącej się życiem Warszawy z fotografiami Ewy Faryaszewskiej (autorki fotografii z Powstania Warszawskiego - red.). Jak mówił,` po zakończeniu Powstania to piękne miasto zostało zbombardowane i obrócone w pustynię gruzów.

- Te zdjęcia przechodzą nasze ludzkie wyobrażenie, ponieważ kiedy je widzimy trudno w to uwierzyć. Dlatego tak ważne jest, aby uświadomić sobie do czego ludzie są zdolni. Jak straszne było to dzieło. Nie jest nigdzie tak widoczne jak tutaj, w dzielnicy Wola (...) tutaj niemieccy okupanci dokonali szczególnie okrutnej rzezi niewinnych ludzi - mówił Maas.



Jak dodał, Warszawa oraz ludzie, którzy w niej żyli mieli zostać unicestwieni. Niemiecki okupant - kontynuował minister - mógł im zabrać prawie wszystko: prawo do edukacji, samostanowienia, nietykalności cielesnej, ale nie mógł ich pozbawić pragnienia wolności.



- Warszawa została zniszczona, ale nie została złamana. Obywatelki, obywatele Polski nie dopuścili do tego - ani ci, którzy 1 sierpnia 1944 roku uczestniczyli w zrywie lub wspierali powstańców, ani kolejne pokolenia, które odbudowały Warszawę - powiedział Maas.

Źródło: PAP/Paweł Supernak Szef MSZ Niemiec Heiko Maas i Polski Jacek Czaputowicz wpisują się do księgi pamiątkowej Muzeum Powstania Warszawskiego

"Trudno opisać słowami zbrodnie dokonane przez Niemców"

Podkreślił, że to "Niemcy ponoszą odpowiedzialność za to okrucieństwo". - Ta odpowiedzialność Niemiec nie dotyczy tylko Warszawy. Także w innych częściach kraju zburzono miasta i zrównano z ziemią całe wsie. Wypędzono ludność, by stworzyć tak zwaną przestrzeń życiową dla Niemców - zaznaczył Maas.



Jak dodał, "trudno opisać słowami zbrodnie dokonane przez Niemców przed 75 laty wobec tego miasta i jego mieszkańców".



Zdaniem szefa MSZ Niemiec, zniszczenie stolicy Polski było szczególnie mrocznym rozdziałem II wojny światowej. - Było widomym ciosem, by unicestwić wszystko, co składa się na polską tożsamość - dodał.



Ocenił jednak, że "dzisiejszy pierwszy sierpnia jest dowodem na to, że unicestwienie polskiej tożsamości dzięki Bogu się nie udało".

Oglądaj Wideo: PAP/Paweł Supernak Haiko Maas uczcił rocznicę Powstania Warszawskiego

"Bez Polski Europa byłaby niekompletna"

Niemiecki minister zaznaczył także, że dziś można być jednocześnie dumnym warszawiakiem, Polakiem i Europejczykiem i "nie ma w tym żadnej sprzeczności".

- Unia Europejska nie jest projektem realizowanym kosztem tożsamości narodowej - wręcz przeciwnie - daje nam dodatkową tożsamość: europejską - stwierdził. Dodał też, że "bez Polski Europa byłaby niekompletna".



- Dla nas, Niemców, to wielkie szczęście, że możemy żyć z Polakami, jako równi partnerzy w zjednoczonej Europie - zapewnił Maas. - Oczywiście, nie zawsze jesteśmy jednego zdania (...), ale to nie może nas dzielić i nie podzieli nas - dodał.

"Możemy przyczynić się do tego, by ofiary zostały upamiętnione"

Niemiecki minister powiedział, że jest zdania, iż już dawno w Niemczech powinno powstać miejsce pamięci ofiar wojny i okupacji w Polsce. - Takie miejsce pamięci stanowiłoby nie tylko gest pojednania wobec Polski, byłoby czymś ważnym dla nas samych, Niemców. Nie możemy tej zbrodni cofnąć, a wiele ran zapewne nigdy się nie zagoi, ale możemy przyczynić się do tego, by ofiary zostały upamiętnione w sposób godny - mówił.



Nawiązując do spotkania z młodzieżą obu krajów w Warszawie podkreślił, że fotografując miasto obiektywami swoich smartfonów dokumentują, że Polska już dawno jest tam, gdzie zawsze było jej miejsce - w środku Europy, jako wolny, suwerenny i niezastąpiony dla Europy kraj.





Źródło: PAP/Paweł Supernak Heiko Maas złożył kwiaty przed pomnikiem Powstania Warszawskiego

"Polska została podbita, pobita, ale nie skapitulowała"

Czaputowicz w Berlinie: nasi obywatele chcą silnej Unii - Polacy chcą... czytaj dalej » Podczas spotkania szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz podkreślił, że "we wrześniu 1939 roku Polska była pierwszym krajem, który stawił zbrojny opór żądaniom Hitlera". - Przez 35 dni w osamotnieniu broniła się przed atakiem dwóch totalitarnych sąsiadów: Trzeciej Rzeszy i Związku Sowieckiego - mówił.



Jak podkreślił, "Polska została podbita, pobita, ale nie skapitulowała". - Nie było czegoś takiego jak akt kapitulacji państwa polskiego czy wojska polskiego - zaznaczył.

- Polacy nigdy nie pogodzili się z okupacją. Stworzyli Państwo Podziemne, które od pierwszej chwili istnienia przygotowywało plan powszechnego powstania przeciwko niemieckim nazistom - powiedział Czaputowicz. Jak stwierdził, "powstanie miało doprowadzić do wyzwolenia stolicy siłami samych Polaków, siłami Armii Krajowej".

Szef polskiego MSZ zwrócił również uwagę, że "Polska jest krajem wielu wolnościowych zrywów, a Warszawa wielokrotnie była ich naturalnym centrum".

Oglądaj Wideo: tvn24 "Polska została podbita, pobita, ale nie skapitulowała"