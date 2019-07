Policjanci, strażacy i terytorialsi szukają Dawida. Szefowa MSWiA: służby w stałym kontakcie

Foto: PAP/Jakub Kamiński Video: tvn24

Obwinieni rolnicy z Dawid uniewinnieni

Po trzech rozprawach przed Sądem Rejonowym w Białej Podlaskiej we wtorek zapadł wyrok w sprawie 20 obwinionych rolników w sprawie o to, że 17 lipca 2018 roku blokowali i uniemożliwiali przejazd samochodu z pracownikami inspekcji weterynaryjnej z Parczewa, przez co udaremnili ubój kontaktowy trzody chlewnej w gospodarstwach w miejscowości Dawidy w województwie lubelskim.

