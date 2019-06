"Pobudził naszego ducha". 40 lat temu Jan Paweł II przybył do Polski





Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski była wielkim wołaniem o ducha wolności. Wzywając Ducha Świętego, papież otworzył w nas jej powiew – podkreślił prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak z okazji 40. rocznicy tego wydarzenia.

40 lat temu, 2 czerwca 1979 roku, Karol Wojtyła po raz pierwszy odwiedził Polskę jako papież Jan Paweł II. Pielgrzymka, która zdaniem części historyków w dużym stopniu zapoczątkowała też rozpad systemu komunistycznego, wywołała w kraju nieopisany entuzjazm i równie wielkie obawy władz. Papież wypowiedział wtedy słynne słowa: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi".

"Wzywając Ducha Świętego, otworzył nas na powiew wolności"

Jego zdaniem "ta pielgrzymka była przede wszystkim odwołaniem się do tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie, jako ludzie wolni, odwołaniem się do naszego chrześcijańskiego ducha i wołaniem o ludzką godność, o szacunek dla ludzkiej godności". - Ojciec Święty pobudzał serca Polaków do marzenia i do tego czynu, który potem w latach 80. przekształcał się w dążenie do wolności - powiedział prymas.

Ocenił, że pielgrzymka papieża w 1979 roku "pobudziła naszego ducha". - Jan Paweł II wówczas nas umocnił, a wzywając Ducha Świętego, otworzył nas na powiew wolności - stwierdził Polak.

"Ciągle jesteśmy wzywani do tego, by tę wolność jak najpełniej zagospodarowywać"

- Należy dzisiaj pamiętać, że ciągle jesteśmy wzywani do tego, by tę wolność jak najpełniej zagospodarowywać. Tym zobowiązaniem, które także płynie z przypominania po 40 latach tej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, jest także nasza odpowiedzialność. Pamiętam, kiedy w Krakowie na Błoniach papież mówił, "abyśmy się nie znużyli, abyśmy nie zwątpili, abyśmy nie podcinali tych korzeni, z których wyrastamy". To jest przesłanie, które wówczas nam przypomniał i wciąż jest żywe - powiedział prymas.

Jak mówił, "to pierwsze pielgrzymowanie Ojca Świętego jest dla nas ciągłym przypominaniem, żebyśmy do dziedzictwa papieskiego odważniej się zbliżali, byśmy z niego czerpali, byśmy nie zwątpili, że w nim jest siła i moc do tego, żeby ono nas dzisiaj inspirowało w naszych wyborach, w naszym przeżywaniu trudnego dziś".