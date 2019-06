Solidarność była wszędzie, w każdej wsi i w każdym mieście

30 lat wstecz. Jak doszło do obalenia komunizmu?

4 czerwca 1989 roku Polacy poszli na wybory, by powiedzieć "nie" komunistycznemu systemowi. I to "nie" wybrzmiało bardzo wyraźnie. Reżim zachwiał się w posadach i zaczął się rozpadać. Zmiany były już nie do zatrzymania i promieniowały także poza Polskę.

