Droga na Zachód, która prowadziła przez Wschód. Historia "pociągów do wolności"

Mija 30 lat od upadku muru berlińskiego - budowli, która oddzielała świat komunistyczny od świata wolnego. Próba jego przekroczenia groziła śmiercią, ale mimo to wiele osób ją podejmowało. Ucieczki ułatwiły pociągi, które przez terytorium wschodnich Niemiec miały ich zawieźć na Zachód. Były one nazwane "pociągami do wolności". Historie ludzi, którzy porzucali NRD i próbowali ułożyć swoje życie na nowo oraz relacje świadków upadku muru berlińskiego w czwartek o 20.30 w "Czarno na białym" w TVN24.