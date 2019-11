Spychalski: mam nadzieję, że ustawa w sprawie 30-krotności ZUS w takim kształcie nie trafi do prezydenta

- To jest projekt, który nawet nie przeszedł pierwszego czytania, więc trudno się do niego odnosić na tym etapie prac legislacyjnych - w taki sposób prezydencki rzecznik Błażej Spychalski odniósł się do projektu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS. Jednocześnie przyznał, iż ma nadzieję, że ustawa odpowiadająca złożonemu w Sejmie projektowi "nie trafi na biurko pana prezydenta".

W środę posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy likwidujący od 2020 roku górny limit przychodu, do którego płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - tak zwanej 30-krotności ZUS. Według autorów projektu ma to przynieść dodatkowy wzrost wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowany na 7,1 miliarda złotych.

Zmiany w składkach na ZUS. Kontrowersyjny projekt PiS już w Sejmie Posłowie Prawa i... czytaj dalej » Zniesienie tak zwanej 30-krotności założono w projekcie budżetu na 2020 rok. Premier Mateusz Morawiecki mówił wówczas o "zrównoważonym budżecie". Temu pomysłowi sprzeciwia się między innymi koalicjant PiS-u - Porozumienie z wicepremierem Jarosławem Gowinem na czele.

Pierwsze czytanie w Sejmie zaplanowane jest na wtorkowy wieczór.

"Trudno się do niego odnosić na tym etapie prac"

W rozmowie z TVN24 o projekt PiS został zapytany prezydencki rzecznik Błażej Spychalski.

- Mówimy dzisiaj o projekcie, który dopiero został skierowany przez grupę parlamentarzystów do prac parlamentarnych. To jest projekt, który nawet nie przeszedł pierwszego czytania, więc trudno się do niego odnosić na tym etapie prac legislacyjnych - mówił Spychalski.

Zaznaczył, że Kancelaria Prezydenta z zasady odnosi się "do tych aktów prawnych, które trafiają już na biurko pana prezydenta i pan prezydent ma podjąć decyzję, co z danym aktem prawnym zrobić dalej".

- Mam nadzieję, że taka ustawa, która odpowiadałaby temu projektowi, który został złożony, nie trafi na biurko pana prezydenta - powiedział Spychalski.