Gwiazdy zagrają w hokeja dla WOŚP. "Brakuje nam techniki, ale mamy wirtuoza"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich szlifuje formę

19 stycznia na lodowisku w Tychach odbędzie się 17. edycja Hokeja z Gwiazdami. Drużyna TVN24 i Przyjaciele zmierzy się na lodzie z Hokejową Reprezentacją Artystów Polskich. Całkowity dochód z meczu zostanie przekazany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. - To gra w szlachetnym celu, ale rywalizacja będzie prawdziwa - zapewnił przygotowujący się do spotkania generał Roman Polko.

Do meczu pozostały niespełna dwa tygodnie, ale zawodnicy obu ekip już szykują się do twardego starcia. Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich ćwiczy w pocie czoła, a wszystko w szczytnym celu.

Jest cel, jest adrenalina

Co WOŚP kupi w tym roku? Sprawdzamy i pokazujemy Tomografy,... czytaj dalej » - My czujemy przewagę fizyczną, dlatego będziemy chcieli zdominować ten mecz - zapowiada Jerzy Dudek. - Trochę brakuje nam techniki, ale mamy jednego wirtuoza. To oczywiście Mariusz Czerkawski. Podchodzimy bardzo optymistycznie do tego meczu. Nie jest to po prostu granie dla grania. Jest cel - zmierzymy się znowu dla Orkiestry. To tym bardziej dostarcza nam dużo adrenaliny - wyjaśnia były bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski.

Przypływ energii czują też inni członkowie Hokejowej Reprezentacji Artystów Polskich.

- Nie będzie gry na remis! To gra w szlachetnym celu, by pomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale rywalizacja będzie prawdziwa - deklaruje gen. Polko.

Wygrają wszyscy

- Wygramy wszyscy, bo ten mecz służy jednemu celowi - zebrać jak najwięcej pieniążków. Jestem za wszystkimi. Będę kibicować całym sercem i naszym gwiazdom hokejowym i gwiazdom reprezentacji TVN - zapewnia Dariusz Grajnar z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Bilety na wydarzenie, które odbędzie się 19 stycznia o godzinie 17 na lodowisku w Tychach, będą kosztować 10 zł. Wszelkie informacje oraz wejściówki są dostępne na stronie akcji na Facebooku. Mecz będzie transmitowany na antenie TVN24.

W drużynie TVN24 zagrają m.in. Arleta, Zalewska, Robert Kanteriet, Karol Jończyk, Tomasz Wydrzycki, Igor Kamienny, Mikołaj Pytel, Seweryn Grygiel, Bartek Leszyński, Grzegorz Pyzel oraz Wojtek Fuszara.