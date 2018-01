Video: tvn24

"Czarny poniedziałek" w całej Polsce

3.10 | Niektóre kobiety do pracy idą dziś tylko na pare godzin, potem przyłączą się do strajku. Jak powiedziała jedna z mieszkanek Warszawy, "Czarny poniedziałek" to ważna inicjatywa. - Musimy się wspierać, jesteśmy kobietami. Myślę, że mężczyźni powinni nas wesprzeć w tym co się dzieje - powiedziała. - Ja jestem oczywiście za nie wprowadzaniem zakazu aborcji. To nie jest dobry pomysł moim zdaniem. Każda kobieta powinna mieć swoją decyzję do podjęcia - powiedziała kobieta biorąca udział w proteście. Jak dodała, idzie w poniedziałek do pracy, ale "uda jej się wymknąć".

»