"Czujemy na plecach oddech śmierci". Mała Anastazja walczy o życie





»

Mimo że ma dopiero 2,5 roku, przeszła już 13 bloków chemioterapii, dwie operacje i wciąż czeka na kolejne etapy leczenia. Mała Anastazja walczy ze złośliwym nowotworem. Szansą dla dziewczynki jest ostatni etap leczenia - antynowotworowa immunoterapia przeciwciałami anty-GD2.

"Czujemy na plecach oddech śmierci, a mamy czas tylko do 9 listopada" - piszą rodzice Anastazji.

Czas i pieniądze ceną życia. 8-letnia Oliwka walczy z niezwykle złośliwym nowotworem Oliwia ma osiem... czytaj dalej » Dziecko zachorowało, kiedy miało zaledwie osiem miesięcy. RTG wykazało guza wielkości męskiej pięści. Guz okazał się jednym z najbardziej złośliwych nowotworów dzieci - nerwiakiem zarodkowym (neuroblastoma IV stopnia). Mała Anastazja od czasu diagnozy przeszła chemioterapię, dwie operacje i radioterapię.

Przed dziewczynką ostatni etap leczenia, nierefundowany. Rodzice do 9 listopada muszą uzbierać niemal 700 tysięcy złotych na leczenie w Krakowie.

Aby pomóc w zbiórce, w Białymstoku organizowane są koncerty i festyny. Na platformie Siepomaga Anastazję wsparło już niemal 9,5 tysiąca osób.

"Jest bardzo waleczną pacjentką"

W sobotę na Rynku Kościuszki w Białymstoku odbył się festyn rodzinny. Zobaczyć tam można było między innymi wystawę aut, pokazy cyrkowe i animacje dla dzieci. Wszystko po to, by pomóc dziewczynce. Na festynie była Anastazja z rodzicami, lekarz z oddziału onkologii, a także znajomi wspierający dziewczynkę.

6-letni Emil potrzebował 7 milionów zł na leczenie. Teraz jest szczęśliwym dzieckiem Jeszcze rok temu... czytaj dalej » - Anastazja choruje na neuroblastomę, jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych nowotworów wieku dziecięcego. Ma za sobą bardzo długie i skomplikowane leczenie. Teraz walczy o kolejny etap. Nadal jest to bardzo skomplikowane leczenie obciążone dużą ilością powikłań, ale jest to jedno z nowszych typów terapii. Ono pozwala dzieciom z wysokimi stadiami zaawansowania neuroblastomy osiągnąć dużo lepsze efekty leczenia - tłumaczy dr n.med. Małgorzata Sawicka-Żukowska z Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii w Białymstoku.



Jak mówi doktor, "Anastazja jest bardzo walecznym pacjentem". - Ma niezwykle silny charakter, jest cudowną dziewczynką, bardzo mądrą i inteligentną. Nie ukrywam, że wszyscy na oddziale ją bardzo lubimy - dodaje.

Zbiórka na leczenie Anastazji jest prowadzona na platformie siepomaga.pl