Szczyt "Together for Europe" w 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej





Foto: PAP/Radek Pietruszka | Video: tvn24 W Warszawie odbywa się szczyt "Together for Europe - High Level Summit"

Dokładnie 15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji na Zamku Królewskim odbywa się szczyt "Together for Europe - High Level Summit". W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego udział biorą przedstawiciele państw, które od 2004 roku weszły do Unii.

Szczyt rozpoczął się o godzinie 10 od powitania premierów i przedstawicieli państw przez szefa polskiego rządu.

W Warszawie pojawili się: premier Węgier Viktor Orban, premier Chorwacji Andrej Plenkovic, premier Czech Andrej Babis, premier Rumunii Vasilica-Viorica Dancila, premier Malty Joseph Muscat, premier Bułgarii Bojko Borisow, premier Estonii Juri Ratas, premier Litwy Saulis Skvernelis, minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkevics, wicepremier Słowacji Richard Rasi, przewodniczący Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej Dimitris Siluris oraz minister spraw zagranicznych oraz wicepremier Słowenii Miro Cerar.

Następnie zaplanowana jest sesja robocza oraz lunch. Będzie też spacer w ogrodach zamku. Po nim odbędzie się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz premier Rumunii Vasilicy-Vioricy Dancilii.

Źródło: PAP/Marcin Obara Mateusz Morawiecki przed Zamkiem Królewskim z premierem Węgier Viktorem Orbanem

Dworczyk: w ramach unii Europejskiej warto budować regionalne sojusze

O szczegóły środowego szczytu pytany był szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Poinformował, że w spotkaniu udział weźmie dziewięciu premierów, wicepremierzy i przedstawiciele resortów spraw zagranicznych. Jak mówił, celem tego spotkania jest m.in. podsumowanie obecności w UE, podsumowanie działań na rzecz "scalenia" Europy - starej i nowej Unii, a także przygotowanie do szczytu w Rumunii, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Szef KPRM zaznaczył, że spotkania takie jak to w Warszawie "na pewno są asumptem do tego, żeby dyskutować, jak przyszła UE ma wyglądać, po to, żeby była sprawna, spójna, silna, po to, żeby liczyła się na arenie międzynarodowej".

"Europa to my, Unia Europejska to my". Orędzie prezydenta Każdy, kto... czytaj dalej » Dworczyk zwrócił uwagę, że kraje Europy Środkowowschodniej, które zostały dotknięte przez kilkadziesiąt lat komunizmu, mają nieco inną perspektywę niż kraje Europy Zachodniej.

- Mamy podobne spojrzenie na problemy, zagrożenia, na bezpieczeństwo energetyczne, mamy podobne spojrzenie na wspólny rynek. Nie wszystkie kraje Europy Zachodniej mają podobną wrażliwości i warto w ramach tej silnej Unii Europejskiej budować regionalne sojusze. Polska jako największy kraj spośród tych (krajów) Europy Środkowowschodniej w sposób naturalny buduje pewną płaszczyznę, pewne forum spotkania i dyskusji - powiedział Dworczyk.

Przekazał, że zostanie wypracowana deklaracja podsumowująca środowe spotkanie w Warszawie, która zaprezentuje punkt widzenia na sprawy europejskie, na przyszłość UE.

Dworczyk stwierdził, że nikt, "kto uczciwie analizuje sytuację w Unii Europejskiej nie postawi tezy, że Polska nie angażuje się i nie ma wpływu na to, w jakim kierunku UE się rozwija". W tym kontekście wymienił wpływ Polski na stanowisko wspólnoty w sprawie nielegalnej migracji.

Plan obchodów 15. rocznicy wejścia do Unii Europejskiej

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wezmą w środę udział w Pikniku Europejskim w Puławach. Para prezydencka spotka się z mieszkańcami. Zaplanowano też gry, zabawy i koncerty. Dostępne będą także mobilne punkty informacyjne dotyczące funduszy europejskich.

Piętnastą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej świętować będzie również wiele innych miast. W Warszawie w ramach "Festiwalu Europejskiego" odbędzie się m.in. piknik na Krakowskim Przedmieściu.

Imprezę zakończy koncert oraz pokaz w Multimedialnym Parku Fontann. W Gdańsku, zaplanowano m.in. wspólne śpiewanie hymnu Polski i Unii Europejskiej, a później koncert "Zjednoczeni w różnorodności - 15 lat Polski w UE".

"Oda do radości" ma także zabrzmieć na Starym Rynku w Poznaniu.

Orędzie prezydenta

We wtorek prezydent Andrzej Duda w orędziu w związku z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej mówił, że "Europa to my, Unia Europejska to my". - Podjęliśmy historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii. Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski. Naszym celem i zadaniem jest nowoczesna Polska w zjednoczonej Europie - powiedział prezydent.

- Każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski - dodał.

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku

1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej dołączyło dziesięć państw: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry. W roku 2007 roku do wspólnoty dołączyły Rumunia i Bułgaria, a w 2013 roku - Chorwacja.