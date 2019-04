14 lat temu zmarł papież Jan Paweł II. "Wszyscy potrzebujemy odnowy"

"Gramy, śpiewamy, robimy to, co ojciec święty lubił"

Video: tvn24

27.04 | Kilkudziesięciu jeźdźców z banderii konnej przemierzyło Krzeptówki, by w ten sposób uczcić kanonizację Jana Pawła II. Przejazdowi towarzyszyły śpiewy i góralska muzyka. - Gramy, śpiewamy, robimy to, co ojciec święty lubił. Zawsze jak wieźliśmy mu do Rzymu drzewko, to czekał na ten śpiew i góralską muzykę. Teraz do Rzymu nie dojechaliśmy, ale tutaj, pod Giewontem byliśmy, jesteśmy i jak Bóg da, będziemy - mówił jeden z jeźdźców.

