"Chcę od polityków prawdziwych działań teraz". 13-latka przed Sejmem





»

Nie chcę pustych słów podczas kampanii wyborczej. Chcę od polityków prawdziwych działań teraz, w tym momencie. To jest już ostatnia chwila, by powstrzymać katastrofę klimatyczną. Jeśli ktoś mnie nie usłyszał powtórzę jeszcze raz: ostatnia - powiedziała Inga Zasowska, która w ramach Wakacyjnego Strajku Klimatycznego, protestuje przed Sejmem.

Greta Thunberg wspiera Ingę Zasowską. "Jest prawdziwą bohaterką" 16-letnia Greta... czytaj dalej » Nastolatka rozpoczęła w piątek 21 czerwca pod Sejmem Wakacyjny Strajk Klimatyczny. Protestując przed Sejmem w każdy piątek do końca lipca, Inga chce zwrócić uwagę na zagrożenie klimatyczną katastrofą. - Politycy nie przejmują się zmianą klimatu i nic z tym nie robią - powiedziała Inga Zasowska w rozmowie z "Faktami".

"Wszyscy musimy działać ponad wszelkimi podziałami"

Dzisiaj ponownie przyszła przed Sejm i wygłosiła oświadczenie.

- W Europie trwa właśnie fala upałów. W Polsce najgoręcej było w środę, a teraz już jest chłodniej. Ale na południu Europy temperatura sięga 40 stopni. Kwiecień w tym roku był wyjątkowy suchy, a potem nastały powodzie. Skutków zmiany klimatu nie da się już ukryć - rozpoczęła.

Jak zaznaczyła, "na mediach spoczywa wielka odpowiedzialność informowania społeczeństwa o najważniejszych rzeczach i kształtowania opinii publicznej". - Dlaczego wciąż tak mało mówicie o zmianie klimatu, skoro teraz nic nie jest ważniejsze? Ten temat powinien być priorytetem. Nie zależy mi na tym, żebyście mówili o mnie. Zależy mi na tym, byście mówili o zmianie klimatu. O tym, że jeśli teraz nic nie zrobimy, czeka nas katastrofa. To problem nas wszystkich, dlatego wszyscy musimy działać ponad wszelkimi podziałami - apelowała.

"Chcę od polityków prawdziwych działań teraz"

"Chciałam wszystkich zaskoczyć". 13-latka strajkuje przed Sejmem Zamierzam... czytaj dalej » - Przynajmniej w tej jednej jedynej sytuacji politycy powinni się zjednoczyć i wspólnie podjąć zdecydowane działania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Głównie od ludzi urzędujących w tym budynku (wskazała na Sejm - red.) zależy nasza przyszłość. To przykre, że musimy wychodzić na ulicę, by upomnieć się o to, co się nam należy - mówiła nastolatka.

Zaznaczyła, że "nie chce pustych słów podczas kampanii wyborczej". - Chcę od polityków prawdziwych działań teraz, w tym momencie. To jest już ostatnia chwila, by powstrzymać katastrofę klimatyczną. Jeśli ktoś mnie nie usłyszał powtórzę jeszcze raz: ostatnia. Wkrótce może się okazać, że będzie już za późno - zakończyła.

Greta Thunberg wspiera Ingę Zasowską

16-letnia Greta Thunberg ze Szwecji, inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, która w marcu została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla, pochwaliła w mediach społecznościowych 13-letnią Ingę Zasowską.

"To jest Inga Zasowska, ma 13 lat. Jest uczennicą, która zorganizowała Strajk Klimatyczny przed polskim Sejmem. Jest prawdziwą bohaterką, która walczy o naszą przyszłość" - napisała na Twitterze Greta Thunberg w poniedziałek 24 czerwca.



This is Inga Zasowska, 13. She is school striking for the climate outside the Polish Parliament. She is a true hero, standing up for everyone’s future.

For this, she has received unimaginable amounts of hate. Please give her - and all others in her situation - your full support. pic.twitter.com/kCgLhn3iw7 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 24 czerwca 2019

Szwedka, która inspiruje młodzież

16-letnia Greta Thunberg walczy o środowisko, domagając się, aby politycy i obywatele wzięli odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. Jej protest na schodach szwedzkiego parlamentu rozpoczął się 9 września i jest kontynuowany w każdy piątek.

W ślady 16-latki poszło tysiące młodych ludzi na całym świecie, organizując protesty w swoich państwach.

W marcu Greta Thunberg została zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.