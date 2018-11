"Uniknąć problemów już się nie da". Konsekwencje wolnego 12 listopada

Setki rozpraw w sądach zostaną przesunięte, postępowania przetargowe zaplanowane na ten dzień nie wystartują, lekarze powinni dostać dwa razy więcej pieniędzy za przyjście w dzień wolny do pracy, ale nie wiadomo, co z tym zrobi NFZ. Te pytania i problemy to konsekwencje uznania 12 listopada za dzień wolny od pracy. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Na tę decyzję pracodawcy czekali trzy tygodnie. - Trochę niespodziewany ten dzień wolny - mówi Robert Lisicki z Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan.

W tym, że prezydent podpisał ustawę przedsiębiorcy niczego złego nie widzą - chodzi jedynie o to, by taką ustawę przyjmować z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Myślimy o rocznym wyprzedzeniu. To oznacza wtedy szacunek wobec przedsiębiorców i pracowników - ocenia Marcin Nowacki, wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Zdaniem rządzących wystarczy jedynie odpowiednia organizacja. - Ktoś, kto ma dobrą wolę i dobrze organizuje pracę również w sądach, jest w stanie sobie z tym poradzić - twierdzi Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.

12 listopada zakaz handlu

Zanim prezydent podpisał ustawę, co nastąpiło w środę, trzy senackie poprawki przyjął Sejm, w tym między innymi tę, na którą najbardziej czekali przedsiębiorcy, tj. poprawkę dotyczącą zakazu handlu.

12 listopada wolny od handlu. "Fanaberia za 6,5 mld złotych" 11 listopada pod... czytaj dalej » Pracować będą mogli ci handlowcy, którzy mogą się otwierać w niedziele wolne od handlu, więc między innymi właściciele sklepów, którzy sami staną za ladą. Czynne będą również restauracje, stacje paliw czy kwiaciarnie.

- Osobiście chciałabym, żeby to był dzień wolny, aczkolwiek dla pracowników. Jednak nie wszyscy będą mieli dzień wolny - mówi pani Jolanta, kierownik jednego ze sklepów.

Według niektórych prawników tu pojawia się problem, bo ustawa o dniach wolnych nie uwzględnia 12 listopada jako dnia wolnego od pracy.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ten akt prawny wchodzi w życie, a pracodawca wymusza na swoim pracowniku, aby pojawił się w pracy. Na pewno takich konsekwencji dyscyplinarnych wobec jakiegokolwiek pracownika nie będzie mógł wyciągnąć - zaznacza z kolei mecenas Joanna Basińska.

Problem dla pracodawców

Dodatkowy dzień wolny to problem przede wszystkim dla pracodawców, bo jest on wprowadzony nie tylko w trakcie roku kalendarzowego, ale przede wszystkim w trakcie okresu rozliczeniowego. W takim przypadku grafik pracy trzeba ustalić na nowo, szczególnie tam, gdzie obowiązuje zmianowy system pracy.

Wątpliwości wokół 12 listopada. "Interpretując przepisy literalnie, handel można prowadzić" Posłowie... czytaj dalej » Według kodeksu pracy, swój harmonogram pracownik powinien znać na siedem dni przed rozpoczęciem miesiąca. - Racjonalnie zmiany grafiku powinniśmy dokonać, kiedy ustawa będzie obowiązywała, czyli kiedy zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a nie wiemy kiedy to się wydarzy - powiedział Robert Lisicki.

Przedsiębiorcy mówią też o stratach. - Jeżeli mieliśmy świadczyć jakąś usługę w ten dzień i precyzyjnie w ten dzień, to wtedy tę usługę i przychody z tego tytułu stracimy - stwierdził Marcin Nowacki. - Uniknąć problemów już się nie da. My możemy tak naprawdę minimalizować negatywne konsekwencje ustanowienia tego dnia wolnego - dodał Lisicki.

Sądy i urzędy czekają na wejście ustawy w życie

- Trudno nam podejmować decyzje o odwołaniu rozpraw w sytuacji, kiedy mamy jedynie doniesienia medialne o tym, że ustawa jest. Czekamy na to aż zostanie ona podpisana i wejdzie w życie - mówiła w środę Sylwia Urbańska z Sądu Okręgowego w Warszawie.

12 listopada wolny od pracy. Prezydent podpisał ustawę Prezydent w środę... czytaj dalej » Stanie się to najwcześniej w czwartek, 8 listopada. Dla sądów i przede wszystkim stron postępowań oznacza to katastrofę. - Na 12 listopada w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest wyznaczonych 181 rozpraw i 44 posiedzenia - poinformowała Urbańska. Wszystkie zostaną przesunięte co najmniej o miesiąc.

Problemy będą miały też urzędy. - Na 12 listopada zostały wyznaczone terminy składania ofert w postępowaniach przetargowych - tłumaczy Urszula Mirończuk z Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Na formalną decyzję parlamentu i prezydenta nie czekali właściciele prywatnych przedsiębiorstw. Decyzje podejmowali wcześniej. - Przyjmujemy tylko nagłe przypadki i wszystkie wizyty, które były na ten dzień zaplanowane, zostały odwołane - powiedział Karol Kirstein z kliniki weterynaryjnej we Wrocławiu.

Bez zmian w służbie zdrowia

Ochrona zdrowia pracuje jak co dzień i lekarze uspokajają, że żaden pacjent nie wypadnie z kolejki. - Pacjenci na swoje wyznaczone dużo wcześniej terminy będą przychodzili i te świadczenia będą realizowane - poinformował lek. med. Maciej Sokołowski, dyrektor WZSOZ we Wrocławiu.

W przypadku lekarzy pojawia się inny problem - skoro jest to dzień wolny od pracy, a lekarze pracują, to zgodnie z prawem powinni dostać dodatkowe pieniądze, a tych przychodnie nie mają.

- To dwieście procent normy. Ja jeszcze po prostu nie wiem, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia te dodatkowe środki nam przekaże - powiedział Maciej Sokołowski.