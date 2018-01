Wenezuela wydaliła hiszpańskiego ambasadora

Wenezuelskie władze poinformowały w czwartek o uznaniu hiszpańskiego ambasadora w tym kraju Jesusa Silvy Fernandeza za persona non grata oraz o wydaleniu go z kraju ze względu na "agresję i ingerowanie w wewnętrzne sprawy Wenezueli" ze strony Hiszpanii.

Szef wenezuelskiej dyplomacji Jorge Arreaza oświadczył, że decyzję podjęto z powodu "ustawicznej agresji i wielokrotnego ingerowania w międzynarodowe sprawy (Wenezueli - red.) przez hiszpański rząd".

Decyzja ma efekt natychmiastowy.

W oświadczeniu podkreślono, że wenezuelski rząd kategorycznie nie zgadza się ze stwierdzeniami wygłoszonymi w środę podczas wywiadu radiowego przez premiera Hiszpanii Mariano Rajoya.

Szef hiszpańskiego rządu powiedział między innymi, że Unia Europejska przyjęła "bardzo zasłużone sankcje" wobec wenezuelskiego rządu. Ocenił, że sankcje były w rzeczywistości "łagodne".

Źródło: exteriores.gob.es Ambasador Hiszpanii w Wenezueli Jesus Silva Fernandez

Sankcje dla Wenezueli

Maduro zapowiedział start w wyborach. "Trump nie jest bossem" Prezydent... czytaj dalej » W poniedziałek unijni ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o nałożeniu sankcji na siedem osób związanych z wenezuelskimi władzami, które były zaangażowane w naruszanie zasad demokratycznych i praworządności oraz łamanie praw człowieka.

Restrykcje obejmują między innymi zakaz wjazdu do UE oraz zamrożenie środków. Unia zareagowała również w ten sposób na fiasko dotychczasowych rozmów przedstawicieli wenezuelskiego rządu i opozycji, które miały zakończyć głęboki kryzys polityczny i gospodarczy w kraju.

Jak zauważa agencja AFP, Caracas oskarża Rajoya o to, że to właśnie on był jednym z pomysłodawców sankcji, dodając, że kierował się przy tym instrukcjami płynącymi z USA.