Były sędzia Sądu Najwyższego uciekł do USA. "W akcie sprzeciwu wobec rządu Maduro"

Foto: Ernesto Mastrascusa/PAP/EPA Video: Reuters TV

Rosyjskie bombowce ćwiczą nad Wenezuelą

13.12 | Rosjanie zapowiedzieli, że ich bombowce strategiczne Tu-160 zdolne do przenoszenia broni atomowej w piątek opuszczą Wenezuelę - w środę wieczorem poinformował Biały Dom. Ich przelot do tego kraju część komentatorów w Rosji uważa jednak za przygotowanie do dłuższej obecności wojskowej w Ameryce Środkowej i stacjonowania jej lotnictwa na Morzem Karaibskim.

