Kilka tysięcy osób w proteście na ulicach Wenecji. "Musimy wprowadzić ograniczenia"

Po wypadku w Wenecji władze chcą zaostrzenia przepisów

Potężny włosko-szwajcarski wycieczkowiec podczas cumowania w Wenecji uderzył w dok i stojący na brzegu statek. 4 osoby zostały ranne. Do wypadku doszło na kanale prowadzącym do historycznego centrum miasta. Teraz władze miasta chcą podjąć kroki, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło.

