Węgierski sad najwyższy zakazał rządowi dalszego umieszczania plakatów z napisem "STOP" przedstawiających idące drogą tłumy migrantów. Decyzję opublikowano na stronie internetowej sądu. Rząd się z nią nie zgodził.

Na Węgrzech trwa kampania wyborcza przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. "Zagrożenie migracją" jest najważniejszym wątkiem kampanii rządzącej koalicji Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP)

Strach przed imigrantami i kwitnąca gospodarka. Orban celuje w większość konstytucyjną Już w niedzielę... czytaj dalej » "Kuria (sąd najwyższy -red.) stwierdza, że rząd Węgier naruszył równość między partiami przez to, że wzmacnia kampanię wyborczą Fideszu i KDNP plakatami przedstawiającymi maszerujących zwartym tłumem migrantów/ubiegających się o azyl z napisem 'STOP' w ramach rozpoczętej 26 marca kampanii informacyjnej" - napisała Kuria.



I zakazała rządowi dalszego łamania prawa w ten sposób.



Kuria podkreśliła, że należy tak dobierać sposób informowania społeczeństwa, by umożliwiając rządowi wykonywanie zadań, w jak najmniejszym stopniu wpływać na kampanię wyborczą i nie naruszać równości szans.



I dodała, że jeśli rząd był zmuszony rozpoczynać kampanię plakatową akurat w okresie przedwyborczym, to powinien przedstawić fakty i argumenty uzasadniające taką potrzebę.



Rząd nie zgodził się z decyzją Kurii, twierdząc, że ma nie tylko prawo, ale i obowiązek informować obywateli niezależnie od tego, czy trwa kampania wyborcza, czy też nie. I zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego.

