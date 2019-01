Partia Orbana nie dołączy do PiS i Salviniego

Węgry nie wezmą udziału we współpracy Prawa i Sprawiedliwości oraz włoskiej Ligi w kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - oświadczył w środę sekretarz stanu w kancelarii premiera Węgier odpowiedzialny za sprawy unijne Szabolcs Takacs.

Zapewnił, że "nie ma tu drugiego dna". - Jedynie to, że ci dwaj politycy, (przewodniczący Ligi Matteo) Salvini i (premier Węgier Viktor) Orban, mają bardzo podobne, jeśli nie identyczne podejście do tego, jak powinniśmy postępować wobec wyzwania migracji - oznajmił.

Takacs powiedział też, że wedle jego wiedzy nie jest planowane żadne spotkanie wicepremiera Włoch i szefa MSW Salviniego z Orbanem. - Zależy nam na tym, by Europejska Partia Ludowa pozostała tam, gdzie powinna, przy oryginalnych wartościach, ideach, chrześcijańskiej demokracji - dodał.

"Im nas będzie więcej, tym lepiej"

9 stycznia Salvini złożył wizytę w Warszawie, gdzie spotkał się m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim oraz prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. - Rozpoczęliśmy wymianę poglądów na temat przyszłej współpracy w nowym Parlamencie Europejskim - powiedział po tych rozmowach.

Pytany na konferencji prasowej w Warszawie, czy z jego spotkania z Kaczyńskim "może narodzić się wspólna grupa 'suwerennościowa' (w PE)", Salvini odparł, że "ja bym chciał, by zaistniał taki pakt, sojusz ze strony wszystkich, którzy chcą ratować Europę. Im nas będzie więcej, tym lepiej". Dodał jednak, że nie ma wspólnego programu obu ugrupowań.

- Jeśli chodzi o oś polsko-włoską, oś Warszawa-Rzym, to fakt, że w ogóle mogła zacząć się tworzyć, jest jednym z najwspanialszych wydarzeń. Zatem wiążę z nią duże nadzieje - powiedział po tej wizycie premier Węgier.

- Dla nas - a należymy (Fidesz - red.) do Europejskiej Partii Ludowej - oznacza to, że na prawo od EPL są zdolne do tworzenia rządu siły antyimigranckie, które szukają różnych form współpracy. Jest to dla nas i dla EPL dobra wiadomość, bo szczerze powiem, mam po dziurki w nosie tego, że EPL szuka sojuszników wyłącznie z siłami proimigranckimi, z liberałami lub socjalistami - zaznaczył Orban.

Projekt Salviniego

Włoski wicepremier do współpracy namówił już wcześniej Marine Le Penn, szefową francuskiej nacjonalistycznej partii Zjednoczenie Narodowe. W październiku na wspólnym wiecu głosili, że ich Europa będzie przeciwna globalizacji i przepływowi pracowników między krajami.

Podczas konferencji prasowej na zakończenie wizyty w Warszawie Salvini wyraził nadzieję, że takie partie jak PiS czy Liga rozpoczną "nową wiosnę europejską, nowe marzenie europejskie, które zostało nam skradzione na rzecz banków czy finansów".

Dotychczasowa frakcja Konserwatystów i Reformatorów, do której należy Prawo i Sprawiedliwość rozpadnie się po brexicie. Brytyjscy politycy współpracujący w obecnej kadencji z polską prawicą chcieli wyjścia z Unii i swój cel osiągnęli. Wybory do europarlamentu odbędą się pod koniec maja.