Węgierska prokuratura oskarża za zmianę słów Orbana





Prokuratura w węgierskim mieście Veszprem wniosła oskarżenie przeciwko redaktorowi jednej z gazet, któremu zarzuca zmianę słów premiera Viktora Orbana cytowanych w wywiadzie opublikowanym w grudniu 2016 roku.

Orban: budujemy chrześcijańską demokrację w starym stylu Premier Węgier... czytaj dalej » Nazwiska redaktora nie podano do wiadomości. W komunikacie prokuratury poinformowano jedynie, że został on oskarżony o wypaczenie informacji przez wprowadzenie czterech zmian w tekście opublikowanym w regionalnej gazecie należącej do bliskiego sojusznika Orbana - informuje Associated Press.

Według agencji w usta węgierskiemu premierowi włożono nieprawdziwe słowa o rosnącej liczbie zwłok w szpitalach czy sugerujące, że rząd nie jest zainteresowany opinią społeczną, a także wypowiedź o tym, że życzyłby sobie, aby więcej ludzi wróciło do "pogańskiej interpretacji Bożego Narodzenia".

Władze wydawnictwa, do którego należy gazeta, poinformowały, iż zwolniły pięciu pracowników, w tym wydawców, i zgłosiły sprawę na policję.