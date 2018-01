Video: tvn24

"Orban jest na liście zagrożonych"

- Procedura użycia artykułu 7 została kilka lat temu wymyślona, aby zastosować ją w stosunku do Węgier, a nie do Polski. Orban o tym wie - wskazywał w "Faktach po Faktach" w TVN24 Leszek Miller, były premier i były szef SLD. Jak dodał, "Orban jest na liście zagrożonych", a więc "złoży weto, gdyby doszło do głosowania, we własnym dobrze pojętym interesie". Drugim gościem programu był Janusz Lewandowski, były komisarz UE, europoseł PO.

