Wbiegają pod koła, bo górą krócej na przystanek. Może się skończyć jak na tym filmie





»

Mandat za wtargnięcie pod koła w miejscu niedozwolonym Foto: Jakub Video: TVN 24 Katowice/ Jakub Mandat za wtargnięcie pod koła w miejscu niedozwolonym 05. 04 | Zamiast przejściem podziemnym, piesi pokonują najbardziej ruchliwą w mieście jezdnię górą w miejscu niedozwolonym i niebezpiecznym. W ciągu minuty, gdy stała tam kamera TVN 24, zarejestrowała trzy takie sytuacje. Zaraz po tym, gdy pokazaliśmy na antenie filmik z potrącenia pieszego dokładnie w tym miejscu. zobacz więcej wideo »

Przed wejściem na antenę było pięć takich sytuacji Foto: Jakub Video: TVN 24 Katowice Przed wejściem na antenę było pięć takich sytuacji 05. 03 | Zamiast przejściem podziemnym, piesi pokonują najbardziej ruchliwą w mieście jezdnię górą w miejscu niedozwolonym i niebezpiecznym. W ciągu minuty, gdy stała tam kamera TVN 24, zarejestrowała trzy takie sytuacje. Zaraz po tym, gdy pokazaliśmy na antenie filmik z potrącenia pieszego dokładnie w tym miejscu. zobacz więcej wideo »

Foto: Jakub | Video: TVN 24 Katowice/ Jakub Niebezpieczne miejsce w Sosnowcu

Zamiast przejściem podziemnym piesi pokonują ruchliwą ulicę Sosnowca górą, w miejscu niedozwolonym i niebezpiecznym. W ciągu minuty nasza kamera zarejestrowała tam trzy takie sytuacje. Zaraz po tym, gdy pokazaliśmy na antenie nagranie z potrącenia pieszego dokładnie w tym miejscu.

- W tym wypadku pieszemu nic się nie stało. Dostał mandat - Sonia Kepper, rzeczniczka policji w Sosnowcu komentuje zdarzenie zarejestrowane przez kamerkę samochodową pana Jakuba.

Oglądaj Wideo: Jakub Potrącenie na ul. 3 Maja w Sosnowcu

Ale takie sytuacje zdarzają się tam nagminnie. Zaraz po emisji tego nagrania na antenie TVN 24 nasza ekipa w ciągu minuty zarejestrowała tam trzy podobne sytuacje - przebieganie w miejscu niedozwolonym i niebezpiecznym.

Wszystko przez remont ulicy 3 Maja, która przebiega przy tak zwanej Patelni.

Ogromny ruch, ogromny bałagan

Patelnia - musi ją minąć każdy, kto trafi do Sosnowca komunikacją publiczną. Oficjalnie to plac Stulecia, ale zanim dostał nazwę, ludzie mówili "Patelnia" i tak się przyjęło. Dworzec kolejowy, dwie jezdnie rozdzielone torami tramwajowymi z przystankiem tramwajowym pośrodku, po obu stronach przystanki autobusowe z Katowic i do Katowic. Wszystko przy ulicy 3 Maja, połączone przejściem podziemnym.

Źródło: Wikimedia Patelnia, czyli plac Stulecia w Sosnowcu

Ogromny ruch. Centrum przesiadkowe i właściwe centrum Sosnowca.

Fragment ulicy 3 Maja remontowany jest od listopada zeszłego roku. Z tego powodu zamknięto jedną jezdnię, a jeden z przystanków autobusowych przeniesiono na tramwajowy - między jezdniami. I pieszym w to graj. Po co kłopotać się i iść do tunelu? Z przystanku do przystanku wystarczy przebiec jedną jezdnię.

Z dwunastu ofiar sześcioro to piesi

Do tunelu jest kilkanaście metrów, a rzecznik sosnowieckiego magistratu Rafał Łysy podkreśla, że przed remontem też nie było innej dogodniejszej alternatywy w postaci pasów.

- Paradoksalnie remont mógł uratować temu pieszemu życie - Łysy odnosi się do filmiku z potrącenia. - Kierowcy jeżdżą tam teraz 20, 30 kilometrów na godzinę, nie da się szybciej - dodaje rzecznik.

W maju, kiedy planowany jest koniec remontu, wróci większa prędkość. Ale wróci też przystanek autobusowy na swoje miejsce, na drugą jezdnię, i już nie będzie można tak łatwo przebiec.

- Pamiętajmy, że w konfrontacji pieszego z pojazdem na gorszej pozycji jest pieszy. Z dwunastu ofiar śmiertelnych wypadków w zeszłym roku w Sosnowcu aż sześcioro to byli piesi - mówi Sonia Kepper.

Dodaje, że najczęściej łamią przepisy właśnie na Patelni, do pokonania jezdni wybierając górę zamiast tunelu.