Nie chciał potrącić sarny, uderzył autem w dwa drzewa

Foto: gorzowianin.com Video: OSP Rybno Wielkie

Koń wpadł do studni. Pomógł "strażacki patent"

17.08. | We wsi Rybno Wielkie (woj. wielkopolskie) koń wpadł do studni na wybiegu. Uratowali go strażacy. Z pomocą drabiny i pasów wyciągnęli go z pułapki.

