Zarząd komisaryczny w "stowarzyszeniu grozy". Tuż przed przyjazdem papieża





Watykan wprowadził zarząd komisaryczny w ruchu katolickim Stowarzyszenie Życia Chrześcijańskiego z Peru, którego założyciel jest oskarżany o pedofilię i psychiczne znęcanie się. Decyzję ogłoszono na kilka dni przed wizytą papieża Franciszka w Peru.

"Człowiek wiary i wysokich ideałów". Kardynał oskarżony o pedofilię - Jestem... czytaj dalej » Watykańskie biuro prasowe podało w środę, że Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała dekret o wprowadzeniu zarządu komisarycznego w ruchu Sodalitium Christianae Vitae z siedzibą w Limie. Komisarzem apostolskim został biskup Noel Antonio Londono Buitrago.



"Papież Franciszek śledził z zaniepokojeniem wszystkie informacje, które od lat napływają do Kongregacji" na temat sytuacji w stowarzyszeniu - głosi nota Watykanu.



Podkreślono w niej, że papież szczególną uwagę przykłada do "poważnych informacji" dotyczących wewnętrznej dyscypliny, formacji i zarządzania finansowego i dlatego zwrócił się do Kongregacji o dokładne przyjrzenie się im.



Skandal w Watykanie. Nakazał Kościołowi milczenie w sprawie księdza-pedofila To kolejna... czytaj dalej » "Do tego dochodzą zastosowane ostatnio przez władze sądowe Peru kroki wobec pana Luisa Fernanda Figariego" - dodała Stolica Apostolska, odnosząc się w ten sposób do postawionych 70-letniemu założycielowi zarzutów pedofilii, seksualnego wykorzystywania i psychicznego maltretowania w ruchu, nazywanym niekiedy przez media "sektą".

Stowarzyszenie działa od 46 lat. Przez Watykan zostało uznane w 1997 roku.

"Stowarzyszenie grozy"

Włoski dziennik "Il Messaggero" podkreśla na swojej stronie internetowej, że jest to "stowarzyszenie grozy", którym ostatnio zajął się peruwiański wymiar sprawiedliwości.

Gazeta przypomniała, że w 2015 roku Konferencja Episkopatu Peru zaapelowała do tamtejszych katolików, którzy należeli do tej organizacji, aby niczego nie ukrywali i zgłosili znane im przypadki czynów pedofilii oraz "ciężkich i niemoralnych aktów wykorzystywania seksualnego i psychicznego", popełnionych przede wszystkim przez założyciela.