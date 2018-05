Tak się mają zachowywać zakonnice w mediach społecznościowych





»

Watykan wydał wytyczne zachowania w mediach społecznościowych dla sióstr zakonnych. Nakazał im wstrzemięźliwość, aby "ich kontemplacyjny świat nie był narażony na natłok i chaos codziennych informacji".

W dokumencie opublikowanym przez watykańskie biuro czytamy o przyzwoleniu dla używania Facebooka i Twittera przez zakonnice, a także czytania wiadomości ze świata.

Siostry mają to jednak robić z "dyskrecją i wstrzemięźliwością", a także zwrócić szczególną uwagę na "typ i ilość" informacji, jakie przyswajają.

Zakonnice dołączają do protestów

Pod koniec kwietnia grupa hiszpańskich zakonnic opublikowała na Facebooku post po tym, jak sąd skazał na 9 lat więzienia winnych wykorzystania seksualnego 18-latki, ale oczyścił ich z głównego zarzutu zbiorowego gwałtu. Doszło do tego podczas fiesty w Pampelunie w 2016 roku. Zakonnice dołączyły wtedy do protestów tysięcy osób.

Zakonnice skarżą się na los u boku księży Zakonnice nie... czytaj dalej » Siostry z miasteczka Fuenterrabía napisały w komunikacie na Facebooku: "Żyjemy w klasztorze, nosimy habit sięgający niemal naszych kostek, nie wychodzimy w nocy (chyba, że w pilnych sytuacjach), nie chodzimy na przyjęcia, nie spożywamy alkoholu i przysięgałyśmy czystość".

"To wszystko nie czyni nas lepszymi czy gorszymi od innych, mimo że - paradoksalnie - czyni nas to wolniejszymi i szczęśliwszymi. I dlatego, że jest to nasz wolny wybór, chcemy bronić kobiet i ich prawa do odmowy. Chcemy też bronić osądzanych, gwałconych, mordowanych czy zwyczajnie upokarzanych. Siostry, wierzymy w was" - dodały.

Post jak do tej pory zebrał ponad 15 tysięcy udostępnień i 14 tysięcy polubień.

Duchowni coraz popularniejsi w internecie

Popularnym użytkownikiem mediów społecznościowych jest papież Franciszek. Profil @Pontifex na Twitterze przyciągnął 17,7 miliona obserwatorów.

Prawdopodobnie najbardziej popularną we Włoszech zakonnicą jest siostra Cristina Scuccia, która w 2014 roku wygrała włoską edycję programu "The Voice". Siostra, która wydała album w marcu tego roku, ma niemal 27 tysięcy obserwatorów na Twitterze.