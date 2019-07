Najmniejsze państwo świata chce być wolne od jednorazowego plastiku

Watykan staje się strefą wolną od plastiku jednorazowego użytku z rekordowym odsetkiem segregowanych śmieci. Tylko dwa procent specjalnych odpadków nie podlega temu procesowi.

Watykan zakazał właśnie sprzedaży artykułów jednorazowego użytku, takich jak kubki, talerzyki, sztućce i - jak przewiduje szef watykańskich służb ochrony zieleni i oczyszczania Rafael Ignacio Tornini - do końca roku to najmniejsze państwo świata będzie całkowicie wolne od takiego plastiku.

Także w dziedzinie segregacji odpadów, zwłaszcza specjalnych, Państwo Watykańskie może być wzorem i rekordzistą w realizacji europejskich standardów. Tornini powiedział agencji Ansa, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku segregacji poddano 98 procent specjalnych odpadków w tzw. ekocentrum utworzonym przed trzema laty. - Celem jest dojście w 2020 roku do 0 procent tych niesegregowanych - dodał.



Bardzo dobre wyniki zanotowano też w segregacji normalnych odpadków miejskich. - W 2016 ruszyliśmy z pułapu 35 procent i do dzisiaj osiągnęliśmy poziom 55 procent - wyjaśnił Tornini. Jako cel wskazał dojście do 75 procent segregacji śmieci.



Odpady mokre i duża część pozostałości po wycince krzaków i gałęzi w Ogrodach Watykańskich trafiają tymczasem do kompostownika. - To, co wyrzucamy, staramy się wykorzystać na nowo jako nawóz wysokiej jakości, zarówno w Watykanie, jak i w Castel Gandolfo - wyjaśnił Tornini. Na terenie papieskiej rezydencji w tym podrzymskim miasteczku znajduje się wielkie gospodarstwo rolne.

Źródło: OpenStreetMap / CC-BY-SA 2.0 Państwo Watykańskie

Źródło: Małgorzata Latos/PAP Zakaz używania plastikowych toreb na świecie