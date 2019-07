Szukają śladów od 36 lat. Wydobyli kości

Prawniczka Orlandich: Dla nas to niewyobrażalne

11.07| W Watykanie otwarto w czwartek dwa groby w poszukiwaniu Emanueli Orlandi, która zaginęła w czerwcu 1983 roku. Nie dość, że nie znaleziono ciała dziewczyny, to w nagrobkach nie ma też śladu po dwóch księżnych, które powinny się tam znajdować. - Dla nas to niewyobrażalne - komentuje prawniczka rodziny. - Tam w środku wiedzą, co się z nią stało - mówi mieszkanka Rzymu wskazując na Watykan.

