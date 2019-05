Papież: wykorzystywanie zakonnic to poważny, ciężki problem





Trzeba walczyć z nadużyciami, także seksualnymi, wobec zakonnic - mówił papież Franciszek. Podczas spotkania z przedstawicielkami Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Żeńskich Instytutów Zakonnych przyznał, że nadużycia te to poważny problem.

- Wykorzystywanie zakonnic to poważny, ciężki problem. Jestem świadom, także tu w Rzymie, problemów, znam informacje, jakie napływają - powiedział papież 850 zakonnicom z 80 krajów, z którymi rozmawiał w Auli Pawła VI.

- To nie tylko wykorzystywanie seksualne zakonnicy, ale także nadużywanie władzy, sumienia. Musimy z tym walczyć - podkreślił.

Rewolucyjny dokument papieża. "Jawność staje się priorytetem kościoła" Papież ogłosił... czytaj dalej » Wskazał następnie, że problemu nadużyć nie można rozwiązać w Kościele "z dnia na dzień". Jest to zdaniem papieża proces, w którym trzeba działać "krok po kroku".

Papież: służba tak, poddaństwo nie

Mówiąc o sprawie nadużyć w Kościele, Franciszek przyznał, że niektóre organizacja "nie były zadowolone" po lutowym szczycie w Watykanie na temat walki z pedofilią i ochrony nieletnich. Niektórzy, stwierdził, mówili, że "nic nie zrobiono".

- Ja ich rozumiem, bo za tym kryje się cierpienie. Powiedziałem, że gdybyśmy powiesili stu księży - sprawców nadużyć na placu Świętego Piotra, wszyscy byliby zadowoleni, ale problem nie zostałby rozwiązany - podkreślił papież.

Zwracając się do przełożonych zakonnic, Franciszek mówił: "Proszę: służba tak, poddaństwo nie". Kładł nacisk na to, że kobiety nie zostają zakonnicami po to, by być "służącymi" duchownych.

Franciszek walczy z przemocą seksualną

Papież ustanawia nowe normy dotyczące zgłaszania pedofilii Papież Franciszek... czytaj dalej » W czwartek papież Franciszek ustanowił nowe normy dotyczące walki z przemocą seksualną wobec dzieci w Kościele. W opublikowanym dokumencie ogłosił nowe procedury w sprawie zgłaszania przypadków molestowania i przemocy seksualnej oraz rozliczania biskupów z ich działań.

Ponadto w dokumencie w formie Motu proprio (listu z mocą dekretu), zatytułowanym "Vos estis lux mundi" (Wy jesteście światłem świata) Franciszek wprowadził obowiązek zgłaszania przez kleryków i zakonników oraz zakonnice przypadków pedofilii, a także ich tuszowania. Zalecił każdej diecezji uruchomienie łatwo dostępnego systemu przyjmowania sygnałów o nadużyciach.

Kolejne papieskie decyzje są realizacją zapowiedzi działań przedstawionych w czasie zwołanego przez Franciszka lutowego szczytu przewodniczących episkopatu na temat ochrony nieletnich w Kościele. Rozporządzenie to ma charakter uniwersalny i ma zostać wprowadzone w całym Kościele katolickim.