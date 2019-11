Papież w katakumbach. Skrytykował tych, którzy uważają się za "chrześcijan wysokiej klasy"

Papież Franciszek w Dniu Zadusznym odprawił mszę w rzymskich katakumbach Priscilii, miejscu pochówku chrześcijan w pierwszych wiekach. Przyznał, że po raz pierwszy w życiu wszedł do katakumb. Przypomniał prześladowanych chrześcijan, także w czasach komunizmu.

Papież podkreślił, że prześladowania chrześcijan nie minęły. Jak mówił, jest "wiele katakumb w różnych krajach, gdzie chrześcijanie muszą udawać, że organizują uroczystość z okazji urodzin, by odprawić eucharystię, bo jest to tam zabronione".



Papież: w tych dniach krążą także przekazy negatywnej kultury na temat śmierci - Dzisiejsza... czytaj dalej » - Także dzisiaj są prześladowani chrześcijanie, więcej niż w pierwszych wiekach - dodał i przypomniał, że "jest wiele krajów, w których bycie chrześcijaninem to przestępstwo, jest to zabronione, nie ma się do tego prawa".

Papież przywołał przykład zakonnicy w komunistycznej Albanii, która w ukryciu chrzciła dzieci w obozie reedukacyjnym. - Ponieważ nie miała żadnego naczynia na wodę, nabierała ją z rzeki butem i w ten sposób udzielała chrztu - mówił.

Wskazał też, że tożsamość chrześcijan wyznaczają błogosławieństwa, a nie przynależność do ruchów czy stowarzyszeń. Skrytykował tych, którzy uważają się za "chrześcijan wysokiej klasy" i chcą mieć "uprzywilejowane miejsce".

Odrestaurowane sarkofagi i płyty nagrobne

Katakumby Priscilii przy via Salaria przeszły do historii jako te, w których pochowano najwięcej chrześcijańskich męczenników. Swym układem korytarzy przypominają labirynt. Odkryto je w XVI wieku jako jedne z pierwszych rzymskich katakumb.

W ostatnich latach zostały odrestaurowane. Podczas tych prac oczyszczono laserowo freski i wyremontowano 700 sarkofagów oraz płyt nagrobnych.

Nazwa pochodzi od Priscilli, która była, jak się przypuszcza, żoną rzymskiego konsula Acyliusza. Gdy przyjęła chrześcijaństwo, została skazana na śmierć przez cesarza Domicjana.