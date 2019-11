"Dwa państwa dla dwóch narodów". Watykan o Izraelu i Palestynie

"Stolica Apostolska wspiera prawo Państwa Izrael do życia w pokoju i bezpieczeństwie w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, ale to samo prawo należy też do narodu palestyńskiego" - oświadczenie tej treści wydał w środę Watykan. W nocie, przekazanej dziennikarzom towarzyszącym papieżowi Franciszkowi w podróży do Tajlandii i Japonii, znalazł się apel o szukanie "sprawiedliwego kompromisu".

"Wobec ostatnich decyzji, które grożą dalszym podminowaniem izraelsko-palestyńskiego procesu pokojowego i już kruchej stabilności regionalnej, Stolica Apostolska powtarza swoje stanowisko: dwa państwa dla dwóch narodów, uznając, że jest to jedyna droga prowadząca do definitywnego rozstrzygnięcia wieloletniego konfliktu" - głosi oświadczenie wydane w środę przez Watykan.

Komentatorzy wiążą ten dokument z poniedziałkowymi słowami sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, który ocenił, że izraelskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu nie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. To interpretacja odmienna od opinii prawnej Departamentu Stanu z 1978 roku, według której osiedla nie są zgodne z prawem międzynarodowym.

"Sprawiedliwy kompromis, który uwzględni słuszne aspiracje dwóch narodów"

"Stolica Apostolska wspiera prawo Państwa Izrael do życia w pokoju i bezpieczeństwie w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, ale to samo prawo należy też do narodu palestyńskiego i musi być uznawane, szanowane i realizowane" - głosi nota, którą otrzymali dziennikarze towarzyszący papieżowi Franciszkowi w podróży do Tajlandii i Japonii.



Oświadczenie zawiera też apel, "aby obie strony, prowadząc bezpośrednie negocjacje, przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej i przy przestrzeganiu rezolucji ONZ, mogły znaleźć sprawiedliwy kompromis, który uwzględni słuszne aspiracje dwóch narodów".

