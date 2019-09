MSZ o pobiciu izraelskich studentów: stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom przemocy





W sobotę nad ranem w Warszawie kilku studentów z Izraela zostało brutalnie pobitych - podał w sobotę portal "Rzeczpospolitej". Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewniło, że "zdecydowanie potępia akty agresji popełniane przez i wobec cudzoziemców w Polsce".

Portal rp.pl napisał w sobotę, że kilku studentów z Izraela zostało brutalnie pobitych w Warszawie w sobotę nad ranem. "Do ataku doszło około godziny 4 w nocy, gdy studenci opuszczali jeden z warszawskich nocnych klubów. Napastnikami były osoby, które posługiwały się językiem arabskim" - podał portal internetowy "Rzeczpospolitej". Po ataku dwóch studentów wymagało opieki lekarskiej.

Poszkodowany Yotam Kashpizky w rozmowie z Jerusalem Post powiedział, że grupa agresywnych mężczyzn krzyczała w stronę studentów z Izraela "wolna Palestyna", "wolna Gaza" i "je**ć Izrael".

Yotam skrytykował też świadków zdarzenia i ochroniarzy z klubu nocnego, którzy - jak mówił - nie zrobili nic, by pomóc Izraelczykom.

Izraelskie MSZ potwierdziło, że wie o zdarzeniu, a sprawie przygląda się konsul w Warszawie.

"Ohydny akt barbarzyństwa"

"MSZ zdecydowanie potępia akty agresji popełniane przez i wobec cudzoziemców w Polsce. Sprawa pobicia obywateli Izraela przez cudzoziemców na terytorium Polski jest wyjaśniana przez policję. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom przemocy!" - napisało MSZ w niedzielę na Twitterze.



Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim formom przemocy! https://t.co/NLIrhysxGd — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) September 8, 2019

Do sprawy odniósł się też polski ambasador w Izraelu Marek Magierowski. "Ohydny akt barbarzyństwa. Nie ma uzasadnienia dla przemocy. Wierzę, że sprawcy zostaną wkrótce aresztowani. Życzę Yotam i innym szybkiego powrotu do zdrowia" - napisał na Twitterze.



A despicable act of barbarism. There’s no justification for violence. I believe the perpetrators will be detained shortly. I wish Yotam and others a prompt recovery. https://t.co/DEeGw7c849 — Marek Magierowski (@mmagierowski) September 8, 2019