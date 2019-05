Uroczystości, defilada i wykład Tuska





»

Dziś w całym kraju obchodzone będzie Święto Konstytucji 3 maja. Na Zamku Królewskim Andrzej Duda wręczy najwyższe odznaczenia państwowe. Na warszawskiej Wisłostradzie odbędzie się defilada pod hasłem "Silni w sojuszach". Weźmie w niej udział ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i z państw sojuszniczych oraz funkcjonariuszy służb podległych MON i MSWiA. Na Uniwersytecie Warszawskim przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosi wykład "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach".

W warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela odbędzie się msza za ojczyznę, w której udział weźmie para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Mszy św. przewodniczyć będzie metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, który wygłosi okolicznościową homilię.

Prezydent o "ojczyźnie dojnej": gdybym mógł cofnąć czas, nie wypowiedziałbym tych słów Czasem człowiek... czytaj dalej » O godz. 11 na Zamku Królewskim Andrzej Duda wręczy najwyższe odznaczenia państwowe. Według zapowiedzi ministra Błażeja Spychalskiego, prezydent nada trzy Ordery Orła Białego. Następnie para prezydencka weźmie udział w uroczystościach na Placu Zamkowym, podczas których planowane jest wystąpienie Andrzeja Dudy oraz salwa honorowa.

Defilada "Silni w sojuszach"

W Warszawie odbędzie się defilada pod hasłem "Silni w sojuszach". Weźmie w niej udział ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i z państw sojuszniczych oraz funkcjonariuszy służb podległych MON i MSWiA. W defiladzie przejedzie ponad 200 pojazdów, a w powietrzu zaprezentuje się ok. 80 samolotów.

Defilada odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie, wzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły. Parada wojskowa i służb mundurowych oraz przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 14.00 na skrzyżowaniu z ulicą Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z ulicą Karową. Punkt kulminacyjny znajduje się przy Multimedialnym Parku Fontann.

Oglądaj Wideo: tvn24 Niecodzienny spot MON

- Udział żołnierzy z państw NATO i UE w defiladzie 3 maja będzie dowodem współpracy i przyjaźni - zaznaczył w czwartek minister obrony Mariusz Błaszczak. Podkreślił też znaczenie członkostwa Polski w tych organizacjach.

Szef MON spotkał się w czwartek w Warszawie z żołnierzami państw sojuszniczych i należących do UE, którzy w piątek, 3 maja, przemaszerują w defiladzie.

- Dwadzieścia lat Polski w NATO i 15 lat Polski w UE to dwie bardzo ważne daty dla historii Polski, dla rozwoju Polski i dla obecnej Polski – powiedział Błaszczak. Dodał, że przez ten czas "stworzyliśmy solidne podstawy do rozwoju, do współpracy międzynarodowej".

Tusk na Uniwersytecie Warszawskim

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wygłosi na Uniwersytecie Warszawskim wykład "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach".

"Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Audytorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto" - napisał przed kilkoma dniami Tusk na Twitterze.



Serdecznie zapraszam na spotkanie 3 Maja o 14 na Uniwersytecie Warszawskim. Co prawda, w Auditorium Maximum nie ma już miejsc, ale na dziedzińcu będzie telebim, a ja będę do Waszej dyspozycji także po wykładzie. To jest Dzień Konstytucji. Nasze święto. — Donald Tusk (@donaldtusk) 26 kwietnia 2019

Wystąpienie Tuska zorganizowało internetowe pismo "Liberte" wraz z Uniwersytetem Warszawskim. Wydarzenie ma potrwać około godziny. Po powitaniu gości przez współorganizatorów, rektora UW prof. Marcina Pałysa i naczelnego "Liberte", głos zabierze Tusk. Na jego wystąpienie zaplanowano ok. 45 minut. Następnie były premier ma wyjść do zgromadzonych na zewnątrz.

Oglądaj Wideo: tvn24 Thun: chciałabym powrotu Tuska do polskiej polityki

Bieg Konstytucji

Z inicjatywy władz miasta w Warszawie po raz 29. odbędzie się Bieg Konstytucji 3 Maja. Pięciokilometrowa trasa biegu, który rozpocznie się o godz. 11, poprowadzi przez miejsca związane z osobą i dziełem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - inspiratora prac nad Ustawą Rządową z 1791 roku: Łazienkowską, Czerniakowską, Szwoleżerów, Agrykolą, Al. Ujazdowskimi, Górnośląską, Hoene-Wrońskiego do mety przy Rozbrat.

Przed biegiem głównym, o godzinie 10.30, wystartuje 700-metrowy Bieg Dzieci z Maskotką. Organizatorzy spodziewają się rekordu frekwencji. W ubiegłym roku trasę biegu pokonało ponad pięć tysięcy uczestników.

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.

Oglądaj Wideo: tvn24 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie