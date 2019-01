Wbiegł na jezdnię, wprost pod jadące auto

Video: tvn24

Marek Konkolewski o obowiązkach kierujących i pieszych

30.12 | - Co uchodziło kierowcy podczas kierowania pojazdem na suchej, szorstkiej nawierzchni, w tej chwili może doprowadzić do niebezpiecznego w skutkach poślizgu, do wydłużenia się całkowitej drogi zatrzymania (...) - mówił w rozmowie z TVN24 Marek Konkolewski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, tłumacząc, że w okresie jesienno-zimowym zarówno kierowcy, jak i piesi muszą szczególnie uważać na zachowanie na drogach. - Doceńmy groźnego rywala, jakim jest aura - apelował.

»