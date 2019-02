Premier zarządził drugi stopień alarmowy w Warszawie

Utrudnienia w stolicy. "To jest wprowadzenie stanu alfa prewencyjne"

Uwaga mieszkańcy Warszawy, zaraz po powrocie z ferii, czeka was niespodzianka - dodatkowe utrudnienia w ruchu. Nie dlatego, że wszyscy wrócili, ale że przyjadą zagraniczni goście. Stan alarmowy alfa w związku z konferencją w sprawie Iranu - co to konkretnie oznacza?

