Wypadek autobusu z dziećmi. 13 osób poszkodowanych





Autobus przewożący dzieci zjechał kilkumetrową skarpą i wpadł do rowu na drodze wojewódzkiej nr 591 w pobliżu miejscowości Wopławki (woj. warmińsko-mazurskie). 13 osób zostało przewiezionych do szpitala, w tym kilkanaścioro dzieci - informuje st. sierż. Anna Baluta ze Straży Pożarnej w Kętrzynie. Na miejscu pracują służby. Droga jest całkowicie zablokowana.

Na trasie Kętrzyn – Nowa Różanka nad ranem doszło do zdarzenia drogowego z udziałem autokaru, którym podróżowały osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

Starsza sierżant Anna Baluta, p.o. rzecznika KPP w Kętrzynie w rozmowie z tvn24.pl potwierdziła, że autobusem jechały 43 osoby razem z kierowcą.

- Kierująca audi 32-letnia kobieta podczas wyprzedzania traktora nie upewniła się, że jest już wyprzedzana przez autobus. Doszło do zderzenia bocznego. Kierujący autobusem zjechał po skarpie do rowu. Wstępnie 13 osób z autobusu zostało zabranych do szpitala. Nie mamy zagrożenia życia. Kierująca audi również została zabrana do szpitala – poinformowała Baluta.

Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby.

Policja i straż pożarna dbają o bezpieczeństwo pozostałych osób. Straż pożarna udostępniła trzy namioty pneumatyczne, gdzie zgromadzono osoby z wypadku,

- Po dojeździe na miejsce zdarzenia dokonaliśmy segregacjo osób poszkodowanych i łącznie 13 osób zostało zabranych przez pogotowie, także LPR. Natomiast 20 osób nie uskarżało się na obrażenia. Zabraliśmy je do namiotów pneumatycznych, gdzie lekarz ponownie je przebadał - kpt. Kamil Golon, zastępca komendanta powiatowego strażaków w Kętrzynie.

Droga na trasie Kętrzyn – Różanka jest całkowicie zablokowana. Policja kieruje objazdy przez miejscowość Wopławki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Zgłoszenie o wypadku policja i strażacy dostali we wtorek około godziny 7.30.

