W samochodzie nauczycielki było tykające urządzenie. Saperzy...

Z zespołu szkół w miejscowości Warlubie niedaleko Świecia trzeba było ewakuować blisko 700 osób. Pod samochodem jednej z nauczycielek zainstalowane było urządzenie, które wydawało dźwięk tykania. Na miejsce sprowadzono saperów. Wiele wskazuje na to, że to nie była atrapa, mała bomba. Większość uczniów autobusami odwieziono do domów. Przedszkolaki trafiły do ośrodka kultury.

