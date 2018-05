Waris Dirie po raz pierwszy na polskim wybiegu





Legendarna modelka, pisarka i była ambasadorka dobrej woli ONZ Waris Dirie po raz pierwszy wystąpiła na polskim wybiegu. Pochodząca z Somalii 53-latka otworzyła wtorkowy pokaz duetu Paprocki&Brzozowski, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Somalijka Waris Dirie pod koniec lat 80. zachwyciła świat, gdy wybitny fotograf mody Terence Donovan umieścił ją na okładce kalendarza Pirelli. Brała następnie udział w kilkudziesięciu kampaniach reklamowych, występowała w pokazach największych domów mody w podczas najważniejszych imprez tej branży na świecie. W swoim dorobku ma również kilkadziesiąt sesji okładkowych najważniejszych magazynów o modzie.

W 1987 roku Waris Dirie zagrała epizod w bondowskim filmie "W obliczu śmierci".

Dziesięć lat później udzieliła przełomowego wywiadu "Marie Claire", w którym opowiedziała o tym, jak została obrzezana w wieku pięciu lat. W tym samym roku wydała książkę "Kwiat pustyni", w której opisała swoje doświadczenia z rodzinnej Somalii. Została również ambasadorką dobrej woli ONZ (funkcję tę pełniła do 2003 roku) i zaangażowała się w zniesienie rytuału obrzezania kobiet w Afryce i krajach trzeciego świata. Stała się symbolem walki o prawa kobiet.

Podróż w lata 70. i walka o prawa kobiet

Somalijska modelka brała udział w wielu pokazach mody, ale nigdy w Polsce. Zadebiutowała na wtorkowym pokazie duetu Paprocki&Brzozowski, otwierając widowisko nazwane przez projektantów "Club Paradiso".

- Zaprosiliśmy do udziału w pokazie Waris, ponieważ jest niewątpliwym symbolem walki kobiet o swoje prawa. Patrząc na to, co się dzieje w Polsce i na świecie, chcieliśmy wyrazić pełną solidarność z kobietami, którym obecnie przyszło walczyć o swoje prawa i szacunek - wyjaśniał Marcin Paprocki. Jak dodawał Mariusz Brzozowski, chociaż "większość kobiet zna jej historię, chcieliśmy przypomnieć, że warto walczyć o swoje prawa, bo cisza to nieme przyzwolenie na to, aby inny decydowali za nas".

- A temu się sprzeciwiamy - podkreślał.

Tytułowy klub został stworzony na potrzeby pokazu w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki.

Projektanci wspólnie z reżyserką pokazu Kasią Sokołowską przenieśli gości w świat Dalidy, Baccary i Pink Martini. Pokaz miał bardziej charakter widowiska niż klasycznej prezentacji kolekcji. Zresztą kolejność, w jakiej stylizacje się pokazywały, odbiegała od tego, do czego przyzwyczaili nas rodzimi projektanci, segmentowo prezentując swoje propozycje na konkretny sezon. Suknie koktajlowe mieszały się z codziennymi stylizacjami, streetwearowe bluzy i ramoneski prezentowano pomiędzy damskimi garniturami i sukniami wieczorowymi. Pokaz zamknęły propozycje ślubne.

Brzozowski wyjaśniał, że w najnowszych kolekcjach obu linii (premium i basicowej Plants) chcieli zaszaleć, "zmierzyć się z szeroką paletą barw, z całym spektrum długości i fasonów".

Na wybiegu było widać rękę Agnieszki Ścibor, która odpowiadała za stylizacje pokazu. Łącząc poszczególne ubrania, dodatki i biżuterię, nadała poszczególnym modelkom i modelom dużą dawkę świeżości, lekkości i luzu.

Kolekcja ready-to-wear stworzona została przede wszystkim z jedwabnych satyn, jedwabnych krep, wełen, muślinów i koronek. Projektanci wyciągnęli najbardziej charakterystyczne elementy mody lat 70. - zarówno konstrukcyjne, jak i w kwestii tekstur tkanin czy palety kolorystycznej - nadając im nowoczesny sznyt.

Duet Paprocki&Brzozowski, który od 18 lat utrzymuje się wśród najbardziej cenionych polskich marek w branży, pozostał wierny swojej estetyce. Na wybiegu pojawiło się więc dużo kontrastowych printów, przezroczystych tkanin, koronek oraz bardzo krótkich, dobrze skrojonych i dopasowanych sukienek.

