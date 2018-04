Szef chińskiej dyplomacji jedzie do Pjongjangu

Minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi złoży wizytę w Korei Północnej w środę i w czwartek - poinformował rzecznik chińskiego MSZ. Wizyta ma związek z rezultatami szczytu przywódców obu państw koreańskich, jaki odbył się w piątek.

Przywódcy obu Korei Kim Dzong Un i Mun Dze In zgodzili się na nim, że ich celem jest pełna denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego i postanowili razem dążyć do zawarcia formalnego układu pokojowego – wynika z podpisanego przez nich w piątek wspólnego oświadczenia.



Deklarację podpisano po rozmowach obu przywódców we wsi Panmundżom po południowokoreańskiej stronie linii demarkacyjnej, która dzieli oba kraje od zakończonego 65 lat temu konfliktu zbrojnego. Skończył się on w 1953 roku jedynie zawarciem rozejmu, więc formalnie oba kraje wciąż są w stanie wojny.

Po historycznym spotkaniu obu Korei przywódca KRLD Kim Dzong Un ogłosił wstrzymanie prób jądrowych i startów międzykontynentalnych rakiet balistycznych, a także rychłe zamknięcie obiektu, gdzie prowadzono badania i próby atomowe – przekazała oficjalna północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Przedstawiciele rządów Korei Południowej, USA i Chin oceniali to jako znaczący postęp na drodze do denuklearyzacji.



W niedzielę biuro prasowe prezydenta Korei Płd. Mun Dze Ina poinformowało, że przywódca Korei Płn. powiedział mu, iż ostateczne zamknięcie poligonu doświadczalnego nastąpi w maju i że "odbędzie się to pod okiem międzynarodowych ekspertów".

Pekin pozytywnie

Chiny pozytywnie odniosły się do rezultatów spotkania Kim Dzong Una z prezydentem Mun Dze Inem. - Wierzymy, że ta decyzja KRLD pomoże jeszcze bardziej załagodzić sytuację na półwyspie oraz promować denuklearyzację i polityczne rozwiązanie tej kwestii - powiedział rzecznik chińskiego MSZ Lu Kang na briefingu prasowym w Pekinie bezpośrednio po szczycie w Panmundżom.

W kontekście potencjalnego złagodzenia lub zniesienia części sankcji gospodarczych Lu podkreślił, że wszystkie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ związane z KRLD powinny być sumiennie egzekwowane. Ocenił jednak, że społeczność międzynarodowa powinna rozważyć wszelkie możliwości, mogące przyczynić się do dalszego łagodzenia napięcia i pokojowego rozwiązania kryzysu nuklearnego.



Jesienią ubiegłego roku, po szóstej próbie nuklearnej i szeregu prób rakiet balistycznych, Korea Północna ogłosiła się mocarstwem atomowym, zdolnym do przeprowadzenia ataku jądrowego na całe kontynentalne terytorium Stanów Zjednoczonych. W reakcji na zbrojenia Pjongjangu RB ONZ nałożyła na ten kraj najsurowsze w historii sankcje.



Od lat Chiny są zdecydowanie największym partnerem handlowym izolowanego reżimu, ale w związku z sankcjami obroty pomiędzy dwoma komunistycznymi krajami znacznie spadły. W pierwszym kwartale br. wyniosły niespełna 483 mln USD, a więc o ponad 60 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Pekin deklaruje, że stosuje się do wszystkich rezolucji RB ONZ, chińscy dyplomaci nie kryją jednak, że zniesienie sankcji wobec KRLD ich kraj przyjąłby z zadowoleniem.