Nalot sił generała Haftara. Sprzeczne informacje o walkach na obrzeżach Trypolisu





Siły powietrzne generała Chalify Haftara przeprowadziły w niedzielę nalot w południowej części Trypolisu - poinformował Reuters, powołując się na libijskie źródła. W pobliżu libijskiej stolicy od piątku trwają walki pomiędzy siłami dwóch rywalizujących ze sobą rządów.

Libijska Armia Narodowa, reprezentująca ustanowiony na wschodzie kraju samozwańczy rząd gen. Chalifa Haftara, prowadzi ofensywę na znajdujący się na zachodzie Trypolis, siedzibę rządu jedności narodowej popieranego przez społeczność międzynarodową.

Nalot na Trypolis

Reuters donosi w niedzielę o trwających walkach na międzynarodowym lotnisku na obrzeżach Trypolisu. Siły gen. Haftara twierdzą, że zajęły te lotnisko i dotarły do południowych przedmieść stolicy. Zaprzeczają jednak temu władze w Trypolisie.

Według dwóch źródeł agencji Reutera - cywila i wojskowego - w południowej części stolicy w niedzielę przy użyciu samolotu wojskowego należącego do sił gen. Haftara przeprowadzony został również nalot. Szczegóły na temat tego ataku nie są znane.

Z powodów bezpieczeństwa z Libii tymczasowo wycofano amerykańskie wojska. Mały kontyngent żołnierzy USA w ostatnich latach pomagał Libijczykom w walce z bojownikami tzw. Państwa Islamskiego (IS) i Al-Kaidy.

Marsz na Trypolis

Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez generała Haftara, w czwartek ruszyła na Trypolis. Przejęła kontrolę m.in. nad miastem Gharjan ok. 70 km na południe od stolicy, po czym w piątek wdała się w walki z wojskami rządowymi na terenach wiejskich w pobliżu Trypolisu. Od czwartku w starciach zginęły co najmniej 23 osoby.

W obliczu eskalacji walk w Libii Rada Bezpieczeństwa ONZ, która zebrała się w piątek na nadzwyczajnym posiedzeniu, zaapelowała do Haftara o zaprzestanie zbrojnego marszu na Trypolis. W czwartek we wspólnym oświadczeniu USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie wezwały do natychmiastowego uspokojenia sytuacji w Libii.

Kryzys w Libii

Pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku Libia jest rozdarta między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie jest rząd jedności narodowej Mustafy as-Saradża ustanowiony w 2015 roku w Trypolisie i popierany przez społeczność międzynarodową, a na wschodzie - rząd Libijskiej Armii Narodowej w Bengazi, którego szefem ogłosił się gen. Haftar.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez gen. Haftara, ze wschodu i południa ruszyła na Trypolis