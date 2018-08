"Dyskutujmy, jak ma wyglądać Polska". Wałęsa, Schetyna i Lubnauer na wspólnej konferencji





»

Temu pokoleniu dano zwycięstwo, ale też żąda się od niego nowych rozwiązań - mówił Lech Wałęsa podczas obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień z 1980 roku. Zastrzegł, że "budowanie w tych warunkach nowej rzeczywistości jest bardzo trudne". Na konferencji prasowej w Gdańsku pojawili się też Katarzyna Lubnauer i Grzegorz Schetyna, którzy odnosili się do nadchodzących wyborów samorządowych.

- Przy tej rocznicy będziemy mówić o stanie Rzeczypospolitej i jednocześnie proponować, co robić dalej, żeby nie zniszczyć wielkiego zwycięstwa - mówił na konferencji prasowej przed Europejskim Centrum Solidarności Lech Wałęsa.



38. rocznica Porozumień Sierpniowych. Wałęsa z KOD-em, "Solidarność" z Dudą i Morawieckim Porozumienia... czytaj dalej » Wskazał, że "temu pokoleniu dano zwycięstwo, ale też żąda się od niego nowych rozwiązań".



- Po komunizmie, po braku wolności i demokracji ciężko nam to idzie. Budowanie w tych warunkach nowej rzeczywistości jest bardzo trudne. Nie narzekajmy na kłopoty. (...) Dyskutujmy, jak ma wyglądać Polska, Europa, nowa rzeczywistość - zaapelował były prezydent.

"Wielka spuścizna polskiej wolności jest w naszych rękach"

Grzegorz Schetyna podkreślał, że to "wielka przyjemność, żeby z prezydentem Lechem Wałęsą być w tym świętym dla polskiej historii miejscu".



Odniósł się też do zbliżających się wyborów, zarówno tegorocznych samorządowych, jak i nadchodzących parlamentarnych, prezydenckich i do europarlamentu.

- Nadchodzący cykl wyborów traktujemy jako wielkie wyzwanie, pamiętając o tym, co mówią bohaterowie 1980 roku i walki o suwerenną, niepodległą Polskę - zaznaczył szef PO.

"Solidarność należy do pamięci całego narodu" Solidarność była... czytaj dalej » Dodał też, że "dzisiaj ta wielka spuścizna polskiej wolności jest w naszych rękach". - Te wybory i wyborcze wyzwania traktujemy bardzo poważnie. Zrobimy wszystko, żeby obronić samorząd, obronić wolności obywatelskie, obronić demokrację i obecność Polski w Europie. To jest dla nas najważniejsze wyzwanie - podkreślił Schetyna.

"Wyzwanie stoi przed nami"

Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła, że "38 lat temu właśnie tutaj uczyniono pierwszy krok do wolności". - Tej wolności, której niektórzy nie szanują i którą niszczą. Nadchodzące wybory samorządowe są pierwszym krokiem do udowodnienia, że my tę wartość szanujemy i próbujemy odzyskać - mówiła.



Dodała też, że przed opozycją stoi "wiele wyzwań", "żeby uczynić Polskę krajem jeszcze lepszym do życia i krajem, w którym już nie zdarzą się takie przypadki jak obecna władza, gdzie nikt nie będzie miał zakus do tego żeby rządzić autorytarnie". - Czujemy, że to wyzwanie stoi przed nami - zaznaczyła Lubnauer.

Oglądaj Wideo: tvn24 Schetyna i Lubnauer na obchodach rocznicy porozumień 1980 roku

"Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli"

Nie odsłonią tablicy poświęconej Kaczyńskim. Przez "brak zgody" prezesa PiS Tablica... czytaj dalej » Na konferencji był też Jarosław Wałęsa, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Gdańska.

W związku z podzielonymi obchodami wyraził ubolewanie, że Polacy nie potrafią wspólnie świętować.

- Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy powinni zrobić wszystko, żeby ta historia nie była zakłamywana i żebyśmy byli w w stanie docenić i szanować bohaterów tamtych dni. Przez ten szacunek żebyśmy byli w stanie szukać wspólnego języka, żebyśmy potrafili się jednoczyć w dobrej i słusznej sprawie. Tą sprawą jest Polska. Żeby w Polsce rządy były praworządne, żeby konstytucja była respektowana, żebyśmy kłócili się na programy - powiedział.

Obchody 38. rocznicy

W piątek mija 38 lat od podpisania historycznych porozumień podpisanych w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku. Stały się one początkiem przemian 1989 roku.

Zaplanowano dwie osobne uroczystości. Lech Wałęsa - pod hasłem "Porozumienie zaczęło się w Gdańsku" - świętuje razem z Komitetem Obrony Demokracji.

"Solidarność" zaplanowała wspólną uroczystość z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim pod hasłem "Stocznia 4.0 Nowy początek".

CZYTAJ WIĘCEJ O PIĄTKOWYCH UROCZYSTOŚCIACH W GDAŃSKU >>>