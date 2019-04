"Operowe Oscary" dla Warlikowskiego i Dąbrowskiego. "Wielki sukces polskiej kultury!"

Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski oraz reżyser Krzysztof Warlikowski zostali laureatami nagród International Opera Awards, nazywanych operowymi Oscarami. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w londyńskim teatrze Sadler's Wells. "Wielki sukces polskiej kultury!" - oceniła ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Waldemar Dąbrowski otrzymał prestiżową honorową nagrodę za całokształt pracy zawodowej i przywództwo w zarządzaniu instytucją operową. W ubiegłych latach to wyróżnienie odbierali były dyrektor teatru La Monnaie w Brukseli Bernard Foccroulle i dyrektor naczelny Opery Frankfurckiej Bernd Loebe.

W przeszłości Dąbrowski był między innymi współzałożycielem i dyrektorem studenckiego klubu Riviera-Remont, a także współzałożycielem orkiestry Sinfonia Varsovia. W 1990 roku był wiceministrem kultury i sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. W 1998 roku objął stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a w latach 2002-2005 był ministrem kultury w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Od 2008 roku jest ponownie dyrektorem naczelnym Opery Narodowej.

Za produkcję "Z domu umarłych"

Krzysztof Warlikowski został nagrodzony za nową produkcję opery "Z domu umarłych" czeskiego kompozytora Leosza Janaczka, którą przygotował na zlecenie londyńskiej Opery Królewskiej (Royal Opera House). Spektakl po swojej premierze w marcu ubiegłego roku podzielił krytyków w brytyjskiej prasie. "The Daily Telegraph" i "The Guardian" chwaliły go, dając notę 4/5. "The Times" i "The Independent" były znacznie bardziej krytyczne, przyznając ledwie dwa punkty na pięć.

Mosbacher: wielki sukces polskiej kultury

Wyróżnienie skomentowała ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher.

"Wielki sukces polskiej kultury! Mój przyjaciel, dyrektor Teatru Wielkiego-Opery Narodowej Waldemar Dąbrowski został nagrodzony 'operowym Oscarem' za wybitne zarządzanie instytucją kultury. Nagrodę w kategorii reżyserskiej otrzymał także reżyser Krzysztof Warlikowski. Gratulacje!" - napisała na Twitterze ambasador USA.



Laureaci

W kategorii dzieła odkrytego na nowo nominowana do nagrody była także wspólna produkcja Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie i Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu, oparta o trzyaktową operę Ignacego Jana Paderewskiego "Manru".

Ostatecznie jurorzy nagrodzili produkcję australijskiej Pinchgut Opera z Sydney na podstawie "Artaserse" Johanna Adolpha Hasse.

Za najlepszą śpiewaczkę uznano w tym roku litewską sopranistkę Asmik Grigorian, a za śpiewaka - amerykańskiego tenora Charlesa Castronovo.

Nagrodę dla najlepszego reżysera - pokonując Warlikowskiego i mającego od niedawna polskie obywatelstwo Davida Pountneya - odebrała Brytyjka Katie Mitchell.

Kolejne nagrody dla Polaków

International Opera Awards są przyznawane od 2013 roku przez jury złożone z osób związanych z branżą operową, na czele którego stoi redaktor naczelny magazynu "Opera" i krytyk muzyczny "Daily Telegraph" John Allison.

To nie pierwsze nagrody dla Polaków: w ubiegłym roku tytuł najlepszego reżysera przypadł Mariuszowi Trelińskiemu, a nagrodę otrzymał także tenor Piotr Beczała, a w 2017 roku wyróżnieni zostali twórcy inscenizacji "Goplany" Władysława Żeleńskiego.