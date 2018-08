Chodzi po górach, patrzy w przestrzeń, szuka grzybów. Syberyjskie wakacje Putina

Video: Monika Krajewska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Putin na weselu szefowej austriackiego MSZ. "Jeden z kilku...

Putin po drodze na rozmowy z Merkel o Ukrainie i Syrii wpadł na chwilę do austriackiej Styrii - na wesele minister spraw zagranicznych Austrii. Był taniec i kozacka orkiestra w delegacji z Moskwy. Oficjalnie była to tylko prywatna wizyta. Nie tylko Ukraina mówi, że to skandal. To też sygnał - Putin ma w Europie swoich sojuszników.

