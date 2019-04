W Wielką Sobotę w 83 wypadkach zginęło 12 osób, a rannych zostało 97

W Wielką Sobotę doszło do 83 wypadków na drogach, w których zginęło 12 osób, a rannych zostało 97 - poinformował w niedzielę PAP komisarz Dawid Marciniak z zespołu prasowego Komendy Głównej Policji.

Sobota była drugim dniem policyjnej akcji "Wielkanoc". W 83 wypadkach zginęło 12 osób, a rannych zostało 97 osób. - Policjanci zatrzymali 347 nietrzeźwych kierowców - powiedział Marciniak.

Nocny wypadek w Śródmieściu, zginął motocyklista W nocy z soboty... czytaj dalej »

Od piątku na polskich drogach doszło do 175 wypadków. Zginęło w nich 20 osób, a 190 zostało rannych.

W tym roku policyjna akcja "Wielkanoc" trwa od 19 kwietnia - od godziny 6 do 22 kwietnia - do godziny 22. W zapewnieniu bezpieczeństwa podczas świątecznych wyjazdów bierze udział nawet 5,5 tys. policjantów. W czasie akcji są wykorzystywane oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami oraz radarowe i laserowe mierniki prędkości. Jeśli pozwoli na to pogoda, na drogach pojawią się także policyjne motocykle. Do kontroli ruchu zostanie również użyty policyjny śmigłowiec.

Najwięcej uwagi policjanci zwracają na przekraczanie prędkości, trzeźwość kierowców i stan techniczny pojazdów.

KGP przypomina, że przed wyruszeniem w drogę kierowcy powinni być wyspani i wypoczęci. Powinni sprawdzić stan techniczny auta i zabezpieczyć przewożony ładunek. Trasę należy zaplanować tak, by co najmniej raz na dwie godziny zrobić pięcio- lub dziesięciominutowy postój.