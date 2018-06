Nie żyje Robert Brylewski

Pozostałe informacje

Dominikańczyk twierdzi, że to przez głośną aferę pedofilską z udziałem księży, która popsuła wizerunek Polaków. ("Fakty" TVN) zobacz więcej »

Brytyjska gazeta "Sunday Times" twierdzi, że dotarła do szczegółów tajnej rządowej analizy. czytaj dalej »

Odtwórz: To już koniec Pride of Poland

A gdyby się okazało, że twój ojciec jest tylko aktorem opłacanym po to, żebyś nie czuł się sierotą? A zięć, wynajęty, byś przestał pytać córkę, kiedy się ustatkuje? W Kraju Kwitnącej Wiśni sprawy zaszły dalej. O wiele dalej. czytaj dalej »

Odtwórz: Chciał od ojca kieszonkowego, poszedł do sądu. 29-latek przegrał

Sezonu kąpielowego oficjalnie jeszcze nie ma, więc na ogół nie ma też ratowników, ale upał jest taki, że kto tylko może, wskakuje do wody. ("Fakty" TVN) zobacz więcej »

- Okazało się, że jestem bez środków do życia - mówi podróżnik Bogusław Szedny, który dwa lata spędził na Hawajach, w programie "Pokaż nam świat". zobacz więcej »

Inwestycja w rafinerię w Możejkach łączy nas jak mało który projekt i jest projektem na przyszłość - mówił w niedzielę w Możejkach premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem. - Zwiększa naszą suwerenność energetyczną, łączy nas politycznie i tworzy przestrzeń do budowy bezpieczeństwa politycznego - mówił. czytaj dalej »

Stół do bilardu, projektor i specjalne oprogramowanie - to składa się na system do interaktywnej nauki gry, wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną. Zobacz TOTERAZ.