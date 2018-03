Sprawa jest co najmniej dziwna. Zostaliśmy zaatakowani już dwa razy. Napastnik może nie jest bardzo skuteczny, ale i tak generuje bardzo konkretne szkody - mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 26 w Łodzi. Ktoś rzuca albo czymś strzela w gmach placówki. "Poszły" już cztery szyby. Koszty rosną, a szkoła szuka winnych.

- Nie miał dużej skuteczności. Cztery wybite szyby i 62 wystrzelone "pociski" to marna średnia - opowiada Michał Różański, dyrektor podstawówki na łódzkim Polesiu.

Pokazuje stare, ołowiane plomby. Zużyte. Prawie wszystkie tak samo oznaczone - z jednej strony napis "Cent-1", z drugiej trzyliterowy skrót: "KGŁ".

Pornozamówienie do szkoły. "Komuś się tak przepisało" Zespół Szkół... czytaj dalej » - Takie plomby były używane do zabezpieczania urządzeń, na przykład liczników prądu - opowiada.

Teraz ktoś z nich korzysta, żeby niszczyć mienie szkoły.

- Zaczęło się 19 lutego. Wtedy to sprzątaczki odkryły, że szyby w jednej z toalet na pierwszym piętrze są popękane od zewnątrz - mówi dyrektor.

Wszystko wskazywało na to, że do aktu wandalizmu doszło w poprzedni weekend - 17 albo 18 lutego.

- Konserwator szkolny pod oknem znalazł ołowiane plomby. Niektóre były powyginane. Czyli ktoś musiał nimi cisnąć z olbrzymią siłą. Może wystrzelił? Na przykład z procy? - zastanawia się.

Kolejne koszty

Trzy uszkodzone szyby trzeba było wymienić, żeby nie stanowiły zagrożenia dla uczniów.

- Na szczęście ubezpieczyciel nie robił problemów i sprawą zajęliśmy się od ręki - mówi Michał Rózański.

Sprawa wandalizmu została zgłoszona na policję. To nie był jednak koniec historii, bo w miniony poniedziałek doszło do kolejnych zniszczeń.

- Konserwator znalazł na terenie szkoły kolejne zużyte plomby. Już wtedy wiedział, że doszło do kolejnego ataku. I się nie pomylił - słyszymy.

Okazało się, że znowu dostała szyba w toalecie. Tym razem jedna.

Śledztwo

Sprawa znowu została zgłoszona na policję. Ale szkoła chce wyjaśnić ją na własną rękę. Śledztwo jednak idzie mozolnie.

"Mógł wpaść każdy, padło na mój samochód" Uszkodzona osłona... czytaj dalej » - Niestety, nie udało nam się ustalić, co oznaczają napisy na plombach - mówi dyrektor.

Tłumaczy, że jeżeli udałoby się ustalić, skąd pochodzą plomby, to może doszlibyśmy do tego, kim jest sprawca.

Dyrektor informuje, że wstępnie udało się ustalić, gdzie siedział wandal.

- Obok wybitych szyb jest służbowe mieszkanie. Jego lokatorka nie słyszała niczego niepokojącego. Jej pies też milczał. Czyli napastnicy musieli działać z oddali - tłumaczy.

Skąd? Może z odległego o kilkanaście metrów parkingu.

- Nad nim jest niewielki daszek. Z tego miejsca łatwo by było oddać strzał, na przykład z procy - zaznacza Różański.

Policja robi swoje

Policja informuje, że stara się namierzyć sprawcę na własną rękę.

- W tej sprawie toczy się postępowanie w sprawie o niszczenie mienia - informuje aspirant sztabowy Radosław Gwis z łódzkiej policji.

Informuje, że za to wykroczenie może grozić kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywna do 5 tys. zł. O ile sprawca jest pełnoletni. Jeżeli nie - sprawa może trafić do sądu rodzinnego.