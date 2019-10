Izba Gmin decyduje w sprawie brexitu. Zgłoszona poprawka może wywrócić wszystko





Brytyjska Izba Gmin rozpoczęła w sobotę rano posiedzenie, podczas którego posłowie zdecydują czy poprzeć zawarte w czwartek przez premiera Borisa Johnsona porozumienie z Unią Europejską o warunkach brexitu. Od godziny 10.30 w TVN24BiS trwa transmisja z obrad Izby Gmin i wydanie specjalne.

Posiedzenie zaczęło się od wystąpienia szefa rządu, po czym nastąpiła debata. Samo głosowanie zaplanowane było na ok. 15.30 polskiego czasu, choć według korespondenta "Faktów" TVN Macieja Worocha wiele wskazuje na to, że odbędzie się ono wczesnym lub późnym wieczorem z powodu opóźnienia.

Jeśli posłowie nie zaakceptują porozumienia, ani nie zgodzą się na wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, premier Johnson będzie zobligowany do zwrócenia się do Brukseli z wnioskiem o kolejne przesunięcie brexitu - do 31 stycznia 2020 r.

"Uwagę tej Izby pochłaniała jedna sprawa"

Brytyjski premier Boris Johnson rozpoczynając sobotnie posiedzenie przekonywał posłów do jego poparcia, mówiąc, że to najlepsze rozwiązanie dla kraju.

- Moim zdaniem osiągnęliśmy najlepsze możliwe rozwiązanie. Muszę powiedzieć tej Izbie, z całą szczerością, że niezależnie od tego, do napisania jakich listów może próbować zmusić rząd, nie zmieni to mojej oceny, że dalsze opóźnienie jest bezcelowe, kosztowne i głęboko szkodliwe dla zaufania publicznego - mówił Johnson, nawiązując do tego, że jeśli w sobotę Izba Gmin nie poprze porozumienia lub nie zgodzi się na brexit bez umowy, będzie on zmuszony do zwrócenia się do UE z wnioskiem o kolejne opóźnienie terminu wyjścia.

Mówił też, że przyjęcie porozumienia i dokończenie brexitu z wolą wyborców wyrażoną w referendum pomoże przezwyciężyć podziały w społeczeństwie. - Nie trzeba przypominać Izbie, że jest to drugie porozumienie i czwarte głosowanie, trzy i pół roku po głosowaniu narodu w sprawie brexitu. W ciągu tych lat przyjaźnie były zrywane, rodziny podzielone, a uwagę tej Izby pochłaniała jedna sprawa, która czasami wydawała się nie do rozwiązania - mówił Johnson.

Lider brytyjskiej opozycji Jeremy Corbyn odpowiadając na wezwanie Johnsona do poparcia umowy z Unią Europejską zapowiedział, że Partia Pracy jej nie poprze.



Corbyn nawiązując do wcześniejszych słów Johnsona, że pomimo obiekcji sceptyków zmienił umowę z UE, przyznał, iż premierowi faktycznie się to udało - na gorsze. Ocenił, że obecna wersja jest nawet gorsza niż ta forsowana przez Theresę May, która trzy razy została odrzucona przez Izbę Gmin.



Lider Partii Pracy powiedział, że rozumie "zmęczenie i frustrację" związaną z ciągnącym się procesem brexitu, ale umowa uzgodniona przez Borisa Johnsona spowoduje zbiednienie ludzi, czego wyborcy nie wybaczą politykom.

Także pozostali przywódcy ugrupowań opozycyjnych - a także wspierającej mniejszościowy rząd konserwatystów północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów (DUP) - skrytykowali porozumienie i mówili, że będą głosować przeciw.

W trakcie debaty w Londynie odbywają protesty przeciw brexitowi.

W Londynie odbywają się demonstracje przeciwko brexitowi

Do głosowania może nie dojść

Spiker brytyjskiej Izby Gmin John Bercow poinformował, że jedną z poprawek, którą dopuścił do głosowania podczas sobotniego posiedzenia jest ta przewidująca odłożenie głosowania nad poparciem umowy.

Poprawkę złożył były poseł konserwatywny, a obecnie niezależny Oliver Letwin. Jej celem jest uniknięcie "przypadkowego brexitu bez umowy", czyli sytuacji, w której posłowie poparliby porozumienie, ale ustawa nie przejdzie całego procesu legislacyjnego przed 31 października i Wielka Brytania mimo porozumienia politycznego z UE, musiałaby wyjść bez umowy. W takiej sytuacji, zgodnie z poprawką, konieczne byłoby opóźnienie wyjścia z UE do momentu aż ustawa wejdzie w życie.

W tej sytuacji według rządu głosowanie nad poparciem porozumienia w sobotę w przypadku przyjęcia poprawki Letwina, nie odbędzie się.

Głosowanie, najpierw nad poprawką Letwina, a później ewentualnie nad poparciem dla porozumienia z UE, spodziewane jest najwcześniej po 15:30 polskiego czasu, ale prawdopodobnie odbędzie się później. Wynik jednego i drugiego głosowania jest trudny do przewidzenia. Wśród konserwatystów jest grupa posłów, których poparcia Johnson nie może być pewien, z kolei wśród laburzystów są tacy, którzy wbrew stanowisku partii poprą rząd. Nie jest także znane stanowisko części posłów niezależnych.

Jak relacjonuje korespondent "Faktów" TVN Maciej Woroch mówi się, że jeśli nie dojdzie do głosowania w sobotę, to debata miałaby się odbyć w poniedziałek, a głosowanie we wtorek.

W Izbie Gmin trwa debata. Do głosowania może nie dojść

Porozumienie w sprawie brexitu

W porozumieniu rozwiązana została najtrudniejsza kwestia - sprawa granicy irlandzkiej. Zgodnie z umową Irlandia Północna będzie nadal podlegała ograniczonemu zestawowi unijnych regulacji, głównie dotyczących dóbr. Wszelkie procedury celne dotyczące dóbr będą odbywały się w punktach wejścia do Irlandii Północnej. Władze brytyjskie będą odpowiedzialne za egzekwowanie zasad unii celnej Unii Europejskiej w Irlandii Północnej.

Irlandia Północna pozostanie w granicach brytyjskiego terytorium celnego, jednak jednocześnie pozostanie punktem wejścia na unijny jednolity rynek.

Porozumienie zawiera też zapisy w sprawie okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 roku. W jego trakcie niewiele się zmieni poza tym, że Wielka Brytania nie będzie brała udziału w pracach instytucji europejskich. Okres ten może być przedłużony przez obie strony o rok czy dwa lata, jeśli się na to zgodzą.

Opozycja zapowiedziała już, że będzie głosować przeciwko porozumieniu. Równocześnie w Londynie ma się odbyć demonstracja przeciwników wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Źródło: Reuters/PAP Granica między Irlandią a Irlandią Północną

"Będziemy mieli szansę ruszyć dalej"

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał w piątek posłów, by "zebrali się razem" i poparli porozumienie w sprawie warunków brexitu, które jego rząd wynegocjował z Unią Europejską, bo jak przekonywał "nie ma lepszego rozwiązania".

Powiedział też, że chce, aby Wielka Brytania "ruszyła dalej", zostawiając już za sobą "budzący podziały" temat brexitu.

- Chciałbym, żeby wszyscy wyobrazili sobie, jak może być jutro wieczorem, jeśli to załatwimy i uszanujemy wolę ludzi, bo wtedy będziemy mieli szansę ruszyć dalej - mówił Boris Johnson w wywiadzie udzielonym w piątek wieczorem stacji BBC.

- Mam nadzieję, że pomyślą dobrze, jaka jest stawka i czego tak naprawdę chcą nasi wyborcy. Czy chcą, byśmy kontynuowali ten spór, czy chcą więcej podziałów i opóźnień - dodał.

Oddalony pozew przeciwników brexitu

W piątek szkocki sąd oddalił pozew przeciwników brexitu, którzy domagali się zablokowania przyjęcia przez rząd brytyjski uzgodnionego z Unią Europejską porozumienia o warunkach wyjścia z UE.

Przekonywali oni, że porozumienie łamie zapisy ustawy, która nie pozwala, aby Irlandia Północna stanowiła oddzielne terytorium celne od pozostałej części Zjednoczonego Królestwa.

Jednym z autorów pozwu jest prawnik Jo Maugham, który był zaangażowany w sądową walkę przeciwko decyzji premiera Borisa Johnsona o zawieszeniu parlamentu oraz w toczące się obecnie postępowanie mające wyjaśnić, czy sąd może zmusić Johnsona do zwrócenia się o przesunięcie terminu brexitu, gdyby nie chciał zrobić tego dobrowolnie.

Sąd w wydanym w piątek orzeczeniu uznał jednak, że pozew ma "bardzo wątpliwe podstawy prawne", a przedstawione argumenty o niezgodności porozumienia z UE z art. 55 ustawy, na którą powoływał się Maugham są "w najlepszym wypadku słabe".

Artykuł 55 wspomnianej ustawy stanowi, że Irlandia Północna nie może podlegać innym przepisom celnym niż reszta Zjednoczonego Królestwa, co według intencji ustawodawców ma zabezpieczyć integralność terytorialną kraju.

Po ogłoszeniu decyzji przez sąd Maugham napisał na Twitterze, że przestudiuje dokładnie jej treść, ale jest mało prawdopodobne, by się odwoływał i dalej ciągnął tę sprawę.

Źródło: PAP Polityczna mapa Wielkiej Brytanii