Znał poprawną odpowiedź, ale nie wygrał. W "Milionerach" padło pytanie za milion

Życie milionera. Czarno na białym

29. 03 | Mężczyzna z pasją łowienia ryb, który złowił milion w tym samym teleturnieju osiem lat temu. Był pierwszym zwycięzcą programu, choć - co ciekawe - niektórzy bliscy nawet znajomi dowiedzieli się o tym dopiero po kilku miesiącach. Wygrana zajęła mu niecałe pół godziny. Wtedy było dwanaście pytań do miliona, a teraz Magdalena Gwóźdź stawia dwanaście pytań do milionera. Między innymi o to, jak te pieniądze zmieniły jego i jego życie?

